Cargar con el muerto

Desde septiembre se está celebrando en Valladolid la vista oral del juicio que se sigue por la llamada "trama eólica". Previsiblemente, durará hasta mediados de enero. Y tardaremos varios meses en conocer la sentencia. Lo más probable es que llegue después de las elecciones autonómicas de marzo. Y la gente se habrá olvidado ya (o a eso aspiran algunos) de lo ocurrido entre los años 2000 y 2015 cuando en Castilla y León las "mordidas" estaban a la orden del día. La fiscalía, las acusaciones particulares y varios funcionarios y testigos aseguran que si querías lograr autorizaciones para instalaciones eólicas tenías que pasar por caja.

El método era sencillo: o metías en tu sociedad a empresas "locales" o tu petición dormiría en un cajón el tiempo que hiciera falta. La tapadera y el argumento se antojaban casi perfectos: apoyo a empresas locales para diversificar ganancias; beneficio para todos. La realidad era muy otra: esas empresas "locales", conchabadas con la Consejería de Economía de la Junta, compraban barato a los solicitantes un paquete de participaciones y las revendían mucho más caras a otras entidades. Si seguían las indicaciones, podían levantar torretas, pero si faltaba algún paso, los permisos iban para otros, para los que habían comprado a precio de saldo y habían vendido como si el terreno estuviese en la Puerta del Sol de Madrid.

¿Y do se halla el dinero que circulaba en semejantes operaciones? Buena pregunta, ¡vive dios! A ciencia cierta, se desconoce. Y que yo sepa ni la UCO, ni Manos Limpias ni tantos y tan buenos sabuesos como tiene el Periodismo patrio han investigado o se han interesado por el asunto. Se sabe, eso sí, que la Fiscalía pide para los acusados un total de 138 años de cárcel y 848 millones de indemnización. Muchas de estas solicitudes (36 años de prisión y 236 millones) recaen en el otrora todopoderoso Rafael Delgado, que fue viceconsejero de Economía cuando el más todopoderoso aun Tomás Villanueva dirigía ese departamento y era vicepresidente de la Junta con mando total. En los cargos contra don Rafael y demás compañeros mártires se habla de la obtención de 75 millones de euros de beneficios ilícitos, una pasta, que, al parecer, anduvo (y tal vez ande todavía) por empresas pantalla de Panamá, cuentas en Suiza, Mónaco y otros paraísos fiscales. Y se les acusa de prevaricación, cohecho, blanqueo de capitales, extorsión y tráfico de influencias.

El juicio, del que en esta tierra nuestra se está hablando muy poco, ha deparado escasas sorpresas. Se sabía de antemano que los acusados iban desviar todas las culpas hacia Tomás Villanueva, fallecido el 7 de septiembre del 2017 por "causas naturales", según la versión que se facilitó a la prensa. Casualmente, el señor Villanueva murió de repente dos días después de que se le notificara que estaba investigado en dos causas graves: el caso de la Perla Negra y la citada trama eólica. Por esos días, con Tomás Villanueva aun vivo, se supo que tenía nada menos que 83 cuentas en Suiza. Nadie lo ha desmentido, pero tampoco nadie lo ha investigado. ¿Dónde está ese dineral?, ¿de dónde salió?, ¿cómo llegó hasta allí?, ¿quién o quienes se han aprovechado de él? Me temo que ninguna de esas incógnitas se va a desvelar en el juicio actual. Los acusados y los testigos no quieren cargar con el muerto; se lo están endiñando, precisamente, al muerto; ellos no tuvieron culpa; eran unos simples mandaos. Ya lo hicieron en el asunto de la Perla Negra y el NO Polígono de Portillo, pero a Rafael Delgado le cayeron 2,5 años de cárcel. Que yo sepa, no ha pisado la trena. Hay condenados y condenados.

Con lo revuelto que anda el panorama nacional, hasta parece casi lógico que esto de la "trama eólica" pase bastante desapercibido, sobre todo en los grandes medios informativos. Los objetivos e independientes son así. Tal vez sea porque sucede en Castilla y León y aquí para muchas cosas somos, como decía un amigo "el último pedo que se tiró la Lirio".