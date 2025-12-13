Me parece una locura

Llega la Navidad y nos volvemos locos. La locura tendría que venir dada por la alegría que supone la venida de un Niño que lo cambió todo, el supremo sacrificio del Hijo de Dios, para redimir a los hombres, a los de buena voluntad y a los otros, que el Señor no hace distingos. Pero, no. Nos volvemos locos gastando dinero. Lo dice la OCU.

Si de alimentos hablamos, se compra como si no hubiera mañana y mire que nos lo han puesto difícil. Está todo por las nubes y un poco más arriba. Así y todo, como es Navidad toca gastar lo que se tiene y lo que no se tiene. Y si hay que pedir un préstamo, se pide. Ya se hace en verano para disfrutar de las vacaciones.

Estamos en pleno periodo de fuerte gasto para las familias españolas. Y no ha hecho más que empezar. Entre lotería, alimentación y regalos, el gasto se dispara. Sepa que, según la última encuesta realizada por la OCU, los españoles gastaremos de media unos 796 euros, 100 más que el pasado año. Servidora no está por la labor. Me parece una barbaridad de dinero sobre todo pensando en la brecha social, que no es un invento, es una realidad a tener en cuenta, porque mientras un 11% de los españoles gastará más de mil euros, un 34% de los españoles no llegará a los 200 euros. El hambre existe. Es una flagrante y dolorosa realidad.

La Navidad debería ser otra cosa bien distinta, lamentablemente la hemos puesto en manos del consumismo más brutal. Prefiero quedarme con todo lo hermoso que entraña la Navidad. Hay que leer, quizá, entre otros, a José Luis Martín Descalzo, escritor profundamente navideño. Compuso en su día diez hermosos villancicos. No sabría con cual quedarme. Pero hay uno, una especie de previllancico titulado "Nueve Meses", compuesto por treinta cancioncillas puestas en boca de una madre expectante que le susurra a su hijo, unos versos que me han hecho reflexionar profundamente, unos versos que me gustaría calaran hondo en sus corazones. Una propuesta virginal, alejada de la realidad en que hemos convertido la Navidad.

La Madre, acariciándose el vientre en el que palpita una nueva vida, dice así: "Si yo he sido pobre, tú lo será más. Porque Dios es pobre si es Dios de verdad".