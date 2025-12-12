Según mi leal saber y entender, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez debe hacérselo mirar. Además, de forma urgente. No se puede achacar a una serie de despistes, de errores concatenados, de yerros, de equívocos o de falta de memoria su constante desconocimiento sobre las personas que desde el Peugeot hasta hoy, han venido formando parte de su núcleo duro.

No es posible que, de repente, de las imputaciones para acá, Sánchez prácticamente no conozca, ni reconozca como colaboradores y amigos, a Cerdán, Ábalos, Koldo, Salazar y los distintos acosadores que un día sí y otro también siguen saliendo a la palestra para mayor escarnio del presidente y del Partido Socialista, o quizá, aprovechando las siglas, debería llamarlo Partido Sanchista.

Con el "tócame Roque y te aseguro que esto va a ser un disloque" de Salazar ha rizado el rizo. Se ha desentendido de él soltando un contundente: "No tengo relación". A este paso, y como la situación de Begoña Gómez se complique, acabará por negar también a su amada esposa de la que públicamente se ha confesado "enamorado". Con el único que ha mantenido el tipo ha sido con el Fiscal General del Estado. Hasta ahora. Se entiende porque en este caso está, más que el novio de Ayuso, yo diría que la propia Ayuso por medio y toda España conoce la cruzada personal de Sánchez con la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Sánchez no conoce a ni uno solo de los sinvergüenzas que medran en su partido. Las fotos existentes mostrando actitudes, incluso cariñosas, con sus ahora desconocidos correligionarios, desmienten al presidente. Lo de este hombre es digno de ser estudiado. Aunque muchos estudiosos ya lo han diagnosticado. Sus hoy ex asesores tienen que sentirse frustrados cuando escuchan de sus labios que son unos desconocidos para él o que no tienen relación alguna.

El partido que se abanderaba en el feminismo, tiene la "enseña" hecha trizas y además llena de lamparones. La aparición ahora del presidente de la Diputación de Lugo como acosador, deja a los socialistas de Sánchez, hay otro tipo de socialistas mucho mejores, a la altura del betún. Y con Sánchez y buena parte de sus ministros y ministras, encubriendo los acosos y reaccionando tarde y mal a la llamada de auxilio de las víctimas.