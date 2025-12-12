Quedamos en el "pirulo" de la Marina o el honor de dar nombre a un lugar

Desde que se alzó a la entrada de la Marina según se viene de fuera, se conoce entre los mayores como el monolito, Pero entre la gente joven se cambió el nombre para llamar el "pirulo" a la escultura rodeada de una pared de piedras por las que los niños se asoman para ver y jugar a salpicarse con el agua que, como la que sale del grifo de casa, es del río Duero.

Son pocos los zamoranos que saben que su nombre original es "El Miliario"; que se construyó para conmemorar el 1.100 aniversario de la repoblación de Zamora; que el agua que corre por la hendidura de la obra representa el cauce del Duero, y que si nos salpica es porque choca con once esferas que representan cada una de ellas un siglo con su historia. Con la de la ciudad. Y también con la nuestra: de Miliario el día que se inauguró hace casi treinta años, a monolito desde el mismo día, a "pirulo" poco después entre los jóvenes de cualquier lugar de la ciudad que siguen quedando en la Marina... y hasta que el nombre cambie porque sigue siendo historia viva de un lugar.

Lo que sí sabe la mayoría de los zamoranos es que su autor es Coomonte, aunque tal vez sea más conocido por la escultura de La Farola, que está también en la Marina antes de entrar en Santa Clara, donde hace años se encadenó porque el ayuntamiento se la pintaba de un color distinto al original. Y sobre todo es conocido por ser el escultor de cruces hechas de materiales sencillos de la tierra donadas para la Semana Santa.

Espero que sirvan estas sencillas palabras de homenaje en mi nombre a un hombre que conocí sólo de vista y poco más: orgulloso de su obra como artista, pero un hombre sencillo que ha recibido de su tierra un cincel y una fragua para "moldear el aire y aprender a esculpir el agua". Sus palabras.

Coomonte tiene el honor de dar nombre con sus obras a lugares de esta ciudad, que le recuerda con la sencillez del habla del pueblo zamorano aunque no recuerde su nombre. Creo que eso se acerca bastante a la eternidad, aunque no sea disculpa para no hacer ese museo de artistas zamoranos que cada vez más se reivindica entre ellos y por toda la ciudad.

Pero nada podrá superar al mejor homenaje que ya le ha hecho la ciudad de Zamora al benaventano Coomonte: nombrarla con sus obras.

-¿Quedamos en el "pirulo"?

- No, que salpica- tal vez está esculpida el agua.

-¿Entonces en la Farola?

-¿Y dónde está eso? -siempre hay algún despistado

- A ver, que no te aclaras: el pirulo donde el Sancho y la Farola donde la Valenciana.

Escribiendo el breve homenaje a Coomonte, me he dado cuenta de que no es solamente el escultor -que nos dejó hace unos días pero nos dejó su obra- quien tiene el honor de haber dado nombre a los lugares de esta ciudad, sino que son muchas más personas las que lo han hecho con su actividad, como ha pasado con el bar Sancho II y la heladería La Valenciana del diálogo de despistados.

MILIARIO DE JOSE LUIS ALONSO COOMONTE INSTALADO EN LA PLAZA DE LA MARINA / ROSANA ESPADA

O como cerca de allí "Los Lobos", que partiendo del "Lobo, el rey de los pinchitos" y con la colaboración de todos los bares que se han ido instalando, abriendo y cerrando, han llamado Lobos al conjunto de todas las calles de las que pocos zamoranos podrán recordar su nombre en el callejero. Lo mismo que ha sucedido con hoteles emblemáticos como "El Sayagués" que, aunque desaparecido sigue nombrando a la Puentica, o "el Numan" que da nombre a la plaza de Cristo Rey.

En todos los barrios hay calles y plazas que se conocen por el nombre de una tienda, un bar, una librería como la Religiosa o un quiosco como Felipe que dan nombre a la Rúa, o cualquier actividad que alguien ha hecho y que acaba siendo emblemática sin que recordemos quién lo hizo.

El mismo nombre de los barrios es fruto de una actividad, como sucedió con San José Obrero con los curas rojillos. Sin embargo no pasó lo mismo con Los Bloques, que como no tenía iglesia propia -era la del Numan, o sea Cristo Rey- cuando se construyó y quiso cambiarse por San Lorenzo no cuajó el nuevo nombre, sino que se mantuvo el de la construcción de las viviendas en bloques para los obreros de la época y hasta hoy, porque también quisieron llamarlo "los cascajos" como las piedras que había antes de su urbanización. Y no hubo manera. En compensación a San Lorenzo, sí se había puesto nombre al paseo sonde iban los curas "el alto los curas", y cerca de allí la avenida de los Reyes Católicos se llamó siempre "los salesianos".

Aunque también es un honor formar parte del nombre oficial del callejero, he querido citar sólo algunos ejemplos conocidos por mí que han tenido el honor de nombrar los lugares de la ciudad al margen de éste, llegándolos a suplantar. Como ha pasado con el "pirulo" del que empecé hablando, porque en el caso de la Farola, recuerdo vagamente que había una farola en medio de una de las primeras rotondas -no se han inventado ahora- donde un guardia dirigía el tráfico.

De la misma manera que recuerdo que en mi barrio se decía cuando había que ir al centro o al mercado "vamos para abajo" -cuando no había ninguna cuesta-, o "vamos a Zamora".

-¿Pero no vivimos en Zamora, mamá?

-Sí, pero en un barrio.

Y ahora no pasa eso, o al menos yo no lo he vuelto a oír. Y es una señal de que la ciudad está más integrada y Zamora somos todos... y los barrios son más de todos. Eso también es un honor debido a los vecinos y vecinas, aunque tal vez se haya conseguido solamente gracias a que ha crecido la ciudad y nos ha ido acercando, y nos ha hecho más iguales.

Finalmente, y como el honor de este escrito era destinado a Coomonte -al que no le ha importado compartirlo con todas las personas anónimas que han dado nombre a la ciudad- no puedo olvidarme de una obra del escultor que no consiguió denominar a la plaza de Hacienda, que a su vez ha desbancado al nombre oficial de Castilla y León. Me refiero a la escultura "Equilibrio Horizontal", a la que muchas generaciones de niños llamaron "el columpio de Hacienda" porque jugaban sobre ella, lo cual sí que es más que un honor, un verdadero reconocimiento.

-Pero no sube y baja como los del parque, mamá.

-Pues que lo arregle pa, que arregla todo.

Tal vez por eso se ha instalado ahora en el Parque de San Martín donde, si hubiera más niños en Zamora, no tardaría en llamarse el parque del columpio. Al tiempo, José Luis. n