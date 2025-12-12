Hace apenas unos días descubrí un nuevo concepto de formar una familia, la copaternidad. Una fórmula que de momento en España no es muy común y que yo desconocía por completo. Consiste en que, si quieres ser padre o madre y no tienes pareja, te apuntas a una agencia que te busca a otra persona en tu misma situación con la que "compartir" un hijo y responsabilizarte de su crianza.

La agencia hace un "casting" y te propone una persona que es afín a ti. El primer paso es conocerse durante un tiempo antes de dar el paso del embarazo, que se lleva a cabo a través de una clínica de reproducción asistida. Quizá en algún momento pueda surgir el amor, pero en un principio todo queda estipulado por contrato: la custodia, los horarios, quién hace qué…

Criar a un bebé no es fácil y genera muchas tensiones en la pareja (aunque haya quién solo venda que todo es fabuloso), por lo que me parece muy complicado poder hacerlo con una persona con la que solo te une un contrato. Aunque igual me confundo y este sistema elimina muchos problemas del día a día porque cada uno cumple con su parte del acuerdo y listo.

En el fondo, imagino que la situación es similar a la de un divorcio y/o separación, pero con la ventaja de que no hay una relación previa y por lo tanto no hay "malos rollos". Aunque al no conocer tanto a esa otra persona, tampoco sabes realmente con quién estás criando a tu hijo… Y respecto al menor, ¿no se convierte con este método en cierto modo en un "objeto" regulado por un contrato por mucho amor que le tengan y le den sus padres?

Sea como fuere, está claro que en el S.XXI ya no hay una familia modelo, sino múltiples modelos de familia, y dentro de poco este será uno más.