Abramos los ojos y no nos normalicemos ( I )

Ya no sé ni cómo comenzar. Constato hablando con la gente normal una cierta desilusión y desazón. El Rey habla bien, pronuncia en cada ocasión discursos sensatos, de sentido común. Denuncia crispación, insultos, descalificaciones, enemigos, llama a la cordura, a la escucha, al diálogo, al respeto, al entendimiento y nadie le hace caso Después de varias semanas largas pensando, escribiendo, leyendo, ampliando, corrigiendo, reflexionando, encuentro en la hemeroteca de este periódico artículos que vale la pena releer y conservar . El 31 de julio, Agustín Ferrero titulaba, "normalización del engaño. Me confirma en la tesis de que, en la actualidad, después de tanto mareo de informaciones, se impone para quien quiera formarse en criterios y argumentos y luego actuar en consecuencia, leer y releer la prensa impresa.

Los dos artículos que siguen han sido redactados con la intención de comentar una opinión generalizada y real que nos habla de malos hechos y de cómo nos acostumbramos a su existencia, tendiendo a ver como normal, lo que no lo es. Si muchas personas lo hacen y ellos son nuestros jefes ¿por qué no lo vamos a hacer todos? La otra intención es que ante tal situación precisamos analizar mucho y bien, sin prejuicios apriorísticos y solamente ateniéndonos a los datos y hechos verificados las informaciones recibidas, contrastarlas y descubrir los sofismas, falacias, exageraciones, suposiciones. Los sofismas, empleados especialmente por los llamados tertulianos tratan de apabullarnos con palabas, discursos sin argumentos y sin datos, parece que saben y opinan de todo de forma magistral, no racional. Y aquí sí quiero presentar a la prensa impresa en papel con los defectos que tenga como obra humana que es, con ventaja sobre lo escuchado en la radio, visto en televisión y las redes sociales y presentado en plataformas digitales. La prensa impresa en papel nos permite releer, volver sobre lo leído, pensar, estar a activos. Eso sí exige más esfuerzo. Otra forma que nos puede inducir a errores es cuando los informadores toman lo que Aristóteles ya llamaba pars pro totum. Es decir, generalizar, universalizar lo que son casos aislados, aunque sean muchos. Y nos pueden conducir a ver todo mal o todo bien. Frente a ellos cabe una actitud que la podemos descubrir en el buen periodismo y este periódico le ejercita. Y es cuando los profesionales conocen el contexto de lo que escriben, emplean silogismos verdaderos, ofrecen datos, números, nombres, fechas, términos conocidos y apelan más a la razón que a la emoción. Lo escriben después de muchos análisis y consultas a las fuentes.

Hace unos días conversé en la calle con un vecino de mediana edad que se disponía a ir a su trabajo profesional como autónomo. El susodicho varón, concejal de obras públicas en un ayuntamiento y me comentaba la mala gestión de una obra tan importante, necesaria, pionera, emblemática, social, como es Sayagua que atiende a todo el difícil y complejo Sayago. No trata bien, ni a los miembros en su Junta General conformada por los alcaldes o sus delegados, ni por supuesto a las averías o cambios solicitados de tuberías peligrosas para la salud y que además pierden agua por viejas. Esto ocasiona que muchos cientos de familias compren agua embotellada porque desconfían de la pureza de la red. En muchos pueblos las riberas están en pésimo estado y como me dice el alcalde Roelos la CHD, ni hace, ni deja hacer. La empresa que hace los caminos cobra íntegramente lo pactado y luego se descubre que deja las cosas sin terminar bien y no hay manera de que cumpla. Y lo que es peor, una y otras contemplan su fraude y mal servicio como normal. Así, es fácil deducir, que no se puede confiar en nadie, ni en nada. Y esto no es verdad. Hay muchos servicios buenos y competentes. En la conversación derivamos a la joven diputada, concejala, dirigente de su partido que falsifica su currículum, nada menos que en tres carreras, dice que fue un error y sus jefes explican que es ejemplarizante de ella que lo ha reconocido y que dimitió sin que se lo pidiera nadie. Mentiras y gordas. En cualquier país es un delito y queda marcada. Y no es caso único. Aparecen más y más. Ángel Macías2 de agosto p.14 titulaba "Sinvergüenzas". No por lejano puede ser olvidado. Alguien capaz de mentir en algo tan absurdo, será capaz de mentirnos sobre cualquier asunto. Hay mucho pirata engañador en la vida pública y privada y eso desconcierta y desmoraliza. Lo que sería malo es concluir que, si ellos lo hacen, lo podemos hacer todos. Y lo grave es que nadie exige hacer lo anunciado y por lo que se vota. Más promesas pendientes que leyes aprobadas titulaba La Opinión (27 de julio p. 33). Y nunca prometer y menos cumplir cambiar leyes que benefician, rara vez a los ciudadanos y casi siempre a ellos y sus organizaciones, como la de partidos, de elecciones, de privilegios, sueldazos, oficinas, escoltas, chóferes, aforamientos, por poner algunos ejemplos.