Confieso abiertamente mi ignorancia. No tenía el placer de conocer a los Hermanos Galindo, hasta que el Padre Juan José Carbajo, párroco, entre otras parroquias, de la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de Bermillo de Sayago, me habló de ellos con un tono de admiración, gratitud y afecto. Afortunadamente tengo línea directa con el Padre Juanjo. No en vano será, el próximo Jueves, día 18, el pregonero de la Navidad del Club de La Opinión, en el magnífico teatro del Seminario diocesano, prologado por una actuación musical de estudiantes del Conservatorio que a nadie va a dejar indiferente.

A lo que voy. Los hermanos Galindo son un grupo de música formado por Cati, Álvaro y Pilu. Todos en su familia son músicos. Estoy hablando de nueve hermanos con la misma devoción por la música. Jóvenes, llenos de vida y de ilusiones, siempre en clave de Sol, el sol que irradian sus voces. Pues bien, estos jóvenes pasaron dejando huella por Sayago para grabar uno de los villancicos que acompañarán esta Navidad a los que nos gusta escuchar la voz de la Navidad más genuinamente española.

Ese villancico ha sido publicado a través de su canal de YouTube, por lo tanto, se puede escuchar y disfrutar. Bienvenidas y benditas sean todas las iniciativas hermosas que se les ocurren a las gentes de bien, en este caso jóvenes estupendos que regalan sus canciones como símbolo de paz, amor y fraternidad. La verdad, si debo ser sincera, es que en realidad la iniciativa fue del Padre Juanjo, el sacerdote más juncal y torero de la diócesis. Fue quien les propuso Sayago como escenario para la grabación de un villancico que hoy es una realidad musical incuestionable.

De este modo han sido los Arribes (ermita del castillo de Fariza, Cozcurrita y Bermillo), el escenario donde los Galindo han grabado su villancico con la participación de niños y no tan niños, lugareños todos ellos, que hoy se perpetúan en un videoclip, ataviados con ropa de la época que da vistosidad y colorido, manta zamorana incluida, ya que para este tiempo es la ropa de abrigo fundamentalmente. Lo que he visto en el link que el padre Juanjo me ha adjuntado me ha encantado. Animo a todo el mundo a verlo y disfrutar de la voz de la Navidad con acento sayagués.