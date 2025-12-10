Performance

Sé que rebozarse en la pena almibarada produce nostalgia y la melancolía genera depresión si uno no ve el pasado sin trampantojos, o sea con el tinte de miseria que siempre tuvo. Enfangarse en la realidad cuando tiene color panza de burro es masoquismo, pero hacer mutis por el foro es escapismo. Hay que decir lo que es: Zamora es la única provincia de Castilla y León que pierde población, ni los inmigrantes la salvan. Zamora es un caso único en España, con una caída poblacional continua desde hace más de 70 años. Es lo que hay, que no somos políticos y hay que decirlo, ¡leches!, ¡qué mirar para otro lado es deslealtad!

Los últimos datos del censo del INE correspondientes a este año publicados la semana pasada —este mes se conocerán los del padrón— desvelan que la provincia de Zamora registra 165.564 habitantes, 689 menos que en 2024, lo que supone un descenso de 0,4%. La caída es tan fuerte que rompe la tendencia. Este año se ha dejado más habitantes por el camino que el pasado, mala, muy mala noticia que descoloca hasta a los más optimistas que creían que los inmigrantes iban a cambiar la situación. Con los nuevos datos pica más el sol.

El panorama demográfico se presenta desolador y viene a confirmar los augurios más pesimistas, esto es, que la provincia seguirá perdiendo población durante años. ¿Hasta cuándo? Nadie quiere saberlo, que las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas, que ya decía el cantor Atahualpa Yupanqui para expresar la vida de los arrieros.

Que nadie saque pecho porque Zamora capital y Benavente hayan ganado habitantes por la llegada de inmigrantes: no puede haber alegría en una casa cuando en la calle no dejan de pasar entierros. La provincia está en quiebra como unidad territorial, como entidad histórica. ¿Pero qué podemos hacer los zamoranos? Pues mucho si dejáramos de silbar y, de verdad, fuéramos conscientes de la tragedia que se está produciendo. No solo perdemos habitantes, también nuestra cultura y hasta una manera —la rural— de entender el mundo, con unos valores propios. Me niego a aceptar que esto sea "evolución", como dicen los "modelnos".

Deberíamos llenar las calles y escenificar una performance sobre la muerte de la provincia. Yo me atrevo a apuntar el texto de algunas pancartas dirigidas al Estado, así con mayúsculas: "¿Quién os va a producir la energía?", "¿Cómo vais a conseguir buenos funcionarios si no hay zamoranos?", "Somos viejos, ya no os daremos más hijos para explotarlos", "¿Para cuándo lo de pagar por descontaminar?", "Zamora, parque temático del pretérito"... Y más y más.

Ya, ya sé qué hace mucho frío en la calle y que se está muy calentito en casa. Y que uno no es la alegría de la huerta. Es lo que hay. Pido perdón porque volverá a suceder.