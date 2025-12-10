La matanza como símbolo de identidad rural

Por estas fechas, cuando el frío se asentaba sin pedir permiso y las heladas dejaban crujiente la hierba al amanecer, en los pueblos de Zamora comenzaba uno de los rituales más profundos de nuestra cultura rural: la matanza del cerdo. No era un simple trámite para llenar la despensa; era un acto que marcaba el ritmo de la vida, un encuentro con la tradición que hoy se recuerda con una mezcla de nostalgia, respeto y una inevitable sensación de pérdida. Las matanzas solían iniciarse por San Martín, el 11 de noviembre, y se daban por concluidas en San Blas, el 3 de febrero, siguiendo un calendario tan antiguo como la propia sabiduría campesina.

En aquella economía doméstica tan unida a la tierra y al ritmo de las estaciones, cada animal era un recurso vital y cumplía una función que no podía faltar. La vaca sostenía el trabajo diario y aportaba leche y crías; el burro el animal encargado del transporte y las cargas más livianas; la oveja ofrecía lana y la continuidad del rebaño con cada cordero; y la gallina cerraba el ciclo diario con pollos y huevos, asegurando proteína fresca incluso en tiempos de escasez. El cerdo, sin embargo, ocupaba un lugar aparte: se destinaba por completo a la alimentación familiar y se convertía, tras la matanza, en la despensa natural de carne y grasas que permitía a las casas de Zamora resistir los inviernos largos y las épocas de necesidad. Por eso la matanza no era solo una faena, sino el pilar fundamental de la autosuficiencia rural, el corazón de una economía que vivía de lo que producía y aprovechaba hasta el último recurso.

La matanza era comunidad, familia, esfuerzo compartido y, sobre todo, previsión. Se realizaba en el momento fijado por cada familia, una fecha marcada de antemano que no solía admitir adelantos ni retrasos. El frío no era un inconveniente; era una condición necesaria, la garantía de que los chorizos curarían bien y de que la carne se conservaría como mandaban los cánones heredados de abuelos y bisabuelos. Y, además, no se resolvía en una mañana: la matanza duraba varias jornadas de trabajo familiar y compartido. Cada día tenía su tarea, su ritmo, su exigencia. La casa entera se transformaba durante esos días en un espacio de coordinación, oficio y convivencia.

Para quienes hemos vivido aquello, los recuerdos llegan con una fuerza que sorprende. Basta con que noviembre o diciembre asomen para que uno vuelva a oler el humo de la lumbre donde se calentaba el agua, a escuchar las voces entre el trajín de las artesas y el golpeteo pausado de los cuchillos afilándose. Todo giraba en torno al cerdo, “el rey de la casa”, se aprovechaba todo porque de él dependía gran parte de la alimentación familiar para el resto del año.

Y para quienes participaron del éxodo rural —los que se marcharon a estudiar, a trabajar o simplemente a buscar un futuro fuera— la matanza en casa de sus padres era mucho más que una tradición culinaria. Era el momento del regreso, el reencuentro que marcaba el calendario sentimental del año. Volver por esas fechas significaba pisar de nuevo la tierra conocida, recuperar el sitio en la mesa familiar, verse rodeado de voces queridas y recordar que, aunque la vida hubiera llevado lejos, allí permanecían las raíces.

La víspera era casi un acto ceremonial. Se preparaba todo con mimo: la caldera, las sogas, las tablas, los cuchillos y los ingredientes esenciales. Cada uno sabía lo que debía de hacer. Los mayores marcaban el ritmo, los pequeños observaban en silencio, aprendiendo sin darse cuenta. Y en medio de ese aprendizaje práctico, había otro más profundo, más curioso: el descubrimiento de la anatomía. Muchos jóvenes —y no tan jóvenes— entendieron por primera vez la estructura real del cuerpo humano al ver los órganos del cerdo, tan parecidos a los nuestros. Era una lección inesperada que dejaba una impresión duradera.

El día grande amanecía temprano. No había despertadores, solo voces, pasos y ese bullicio que anunciaba que la casa estaba viva. La matanza reunía a vecinos, familiares cercanos y, sobre todo, a esos hijos que retornaban desde lejos. El trabajo era intenso, continuo y exigente: primero el sacrificio y la preparación, después el despiece, más tarde los embutidos, los adobos y la salazón. Cada jornada requería manos, voluntad y precisión. Se avanzaba paso a paso, como se habían hecho las cosas siempre.

Luego llegaba la parte más celebrada: la comida. Nada sabía igual que aquellos almuerzos improvisados con lo recién hecho, en una mesa donde el cansancio se mezclaba con la alegría. Era un momento de descanso y, al mismo tiempo, un pequeño homenaje a la vida compartida. Para quienes regresaban desde lejos, aquel instante tenía algo casi sagrado y recordaba, sin necesidad de palabras, que el hogar no es un sitio en el mapa, sino un lazo que nunca se rompe.

Hoy la matanza forma parte de la memoria. Algunas casas mantienen el ritual, casi como un acto de resistencia cultural; otras lo recuerdan como quien observa una fotografía que se amarillea con el tiempo. El progreso, las normativas, la vida moderna y la despoblación del campo han dejado atrás una costumbre que no solo alimentaba cuerpos, sino también afectos. Se ha ganado en muchas cosas, pero también se ha perdido una manera de entender el tiempo, la convivencia y la relación con la naturaleza.

La matanza era trabajo, sí, pero también era identidad. Era la organización natural de la economía doméstica, el aprovechamiento de cada recurso, la unión de varias generaciones alrededor de un mismo propósito. Para quienes regresaban al calor del hogar en esos días de invierno, era una forma de renovar ese vínculo y de sentirse, aunque fuera por unas horas, en el lugar donde todo había empezado.

Los que crecimos en los pueblos de Zamora sabemos que hablar de la matanza es hablar de nuestra infancia, de nuestros abuelos, de aquellas chimeneas que nunca se apagaban y de un olor que cambiaba con las estaciones. Es hablar de un mundo que pervive en la memoria, aunque ya no exista de la misma manera.

Por eso, cuando el invierno asoma y el frío vuelve a ser frío de verdad, uno siente una punzada de añoranza. No por idealizar el pasado, sino por saber que en aquellas matanzas había algo más que carne, condimentos y artesas. Había comunidad, respeto por los oficios, continuidad y una forma de estar en el mundo que enseñaba sin palabras. Había, incluso, una lección inadvertida de anatomía que mostraba cómo la vida se repite en estructuras comunes.

Quizás las matanzas ya no vuelvan como antes. Pero mientras sigamos recordándolas, mientras sigamos apreciando lo que significaron —y lo que nos enseñaron— aquel mundo seguirá vivo en nosotros. Y seguirá recordándonos que hay tradiciones que, aun desaparecidas, continúan alimentando.