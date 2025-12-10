Diputación de Zamora: bienvenida a la hoguera de la ineficacia

En 1995 se celebraron en Zamora 3 elecciones locales (al Ayuntamiento, a la Junta y a la Diputación). En 1991 yo había entrado en el Ayuntamiento como único concejal de Izquierda Unida y como primero de ese espacio político, pues en las elecciones municipales de 1979 (primeras tras la Constitución del 78) el PCE de Zamora, antecedente de IU, comete un error burocrático y no puede presentar candidatura, lo que va a condicionar negativamente su lucha política, porque no es lo mismo estar dentro que fuera de las instituciones.

El número 1 a las elecciones municipales del 95 por IU era Gabriel Guijosa (ya que aplicábamos una política de rotaciones salvo situaciones excepcionalmente positivas). Por esas fechas soplaban vientos a favor de IU pues Julio Anguita era el líder de una izquierda en crecimiento continuo. Sin embargo en Zamora nuestra única duda era ver qué iba a pasar respecto al Ayuntamiento donde nos había tocado desgastar al PSOE durante 4 años (que no es lo mismo que desgastar al PP).

Nuestra sede estaba en un piso alquilado (¡¡¡Al presidente del PP en esos años!!! jejé) con entrada por la calle Pelayo y ventanas a Santa Clara. No existía internet para seguir las elecciones por lo cual estábamos posiblemente con Radio Zamora al oído. En esto llegó corriendo un compa, quien tal vez por su corta edad había hecho lo que nadie le había pedido, ir a esperar resultados al Gobierno Civil. Gritaba: "¡Compas! Hemos entrado en la Diputación".

De nuevo la suerte sacó mi bola y tuve el honor de ser también el primer diputado provincial de IU. De esa casa desconocíamos tantas cosas que ni sabíamos cómo se elegían los diputados. Y dentro de esa ignorancia tampoco sabíamos que teníamos derecho a un despacho y a elegir a dedo a una persona de confianza que trabajara para el grupo institucional.

En 1995 la Diputación tenia parte de sus oficinas en el Palacio Antiguo de la Diputación que hasta no hacía mucho había albergado el Conservatorio de Música (de hecho al llegar al despacho que nos asignaron a los de IU nos encontramos en él un piano). Dicho edificio era un lugar bastante desconocido (y sigue siéndolo) para el gran público, y para los de IU mucho más.

Ese edificio tiene un gran atractivo artístico en sí, siendo por tanto un pecado mortal su "ocultamiento". Tanto que cuando descubro el Salón de Plenos (allí había estado la Diputación) que es una pieza excepcional, artística y elegante, lo comentamos en IU, y decidimos hacer una rueda de prensa en él denunciando que Zamora contaba con algo muy atractivo y que el PP lo tenía absurdamente "secuestrado". El momento quedó plasmado en una foto en la que, cuales Caballeros de la Tabla Redonda sentados en el trono, aparecen Guijosa, Guarido y un servidor.

Por cierto, el PP, que siempre ha gobernado la Diputación de Zamora, riñó al conserje que cumpliendo con su deber había abierto la sala a petición de un diputado. ¿Por qué; si lo que se pedía dando esa noticia era bueno para todos?

El caso es que ya en ese mandato IU propone que dicho Palacio Antiguo se dedique a Casa de los Artistas Zamoranos. Ni caso. Pasados 10 años, en el 2007, volví a ser diputado y al mismo despacho, y volví a hacer la misma propuesta pues el edificio es grande y había espacios sin utilizar. Encima al poco tiempo las oficinas en uso pasaron a un nuevo emplazamiento en la plaza de Viriato, y dicho Palacio quedó totalmente abandonado.

Parece que ahora se van a instalar en él una Oficina de Turismo y un museo con obras de artistas zamoranos. Cosa esta última que no criticaré porque hace casi 30 años la propuso IU, pero que ahora sería bueno estudiar si no sería el complemento ideal del célebre Museo Contemporáneo "Baltasar Lobo", que algunos quieren más grande, con la fórmula: un museo 2 sedes.