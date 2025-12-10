A la eximia vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, se le llena la boca exigiendo que no sólo los corruptos, también los corruptores, rindan cuentas ante la Justicia. Moverse en la ambigüedad tiene como consecuencia su incapacidad manifiesta para hablar claro y, con nombres y apellidos, señalar a los corruptores a los que el Gobierno de Sánchez conoce sobradamente. No hay más que preguntarle a Cerdán, Ábalos, Koldo, la Fontanera y alguno que otro que ahora se me escapa.

El nombre que suena con más fuerza en todas las tramas de corrupción es el de la constructora y energética Acciona de infausto recuerdo en la Zamora que quiere trabajar honradamente y prosperar. Esta compañía controlada por la familia Entrecanales y buque insignia del capitalismo familiar español, está de forma permanente en el epicentro de varias investigaciones judiciales por corrupción. Contratos públicos bajo sospecha, adjudicaciones infladas, sobrecostes irregulares, comisiones ilícitas, sus tentáculos se extienden sobre todos los Ministerios y casi todas las Consejerías autonómicas.

Sabiendo todo lo que se sabe, y más, no se entiende bien que tenga bula, que sea intocable, cuando está anegada de sobornos. Es verdad que Acciona no está imputada, todavía, como empresa, gracias a eso sigue construyendo con dinero de todos, como tantas otras compañías, gracias a vacíos legales que ningún gobierno ha querido llenar de contenido. Este tipo de empresas, con buenos asesores legales van por delante de la Justicia hasta el punto de que no hay forma de pillarlas aunque mantengan las manos metidas en la masa.

Y si las pillan las condenan pero no las inhabilitan, lo que les permite jugar al juego de la oca, de obra en obra y tiro porque me toca. Mientras tanto, los ciudadanos seguimos pagando religiosamente con nuestros impuestos, sin que el digno ministerio de la Montero nos haga bonificación alguna. De poco le sirve a Yolanda desgañitarse pidiendo, con un fingido cabreo, castigo para los corruptores. Son como la banca de los casinos y la banca siempre gana. Acciona es el peor y mejor ejemplo. Presuntamente, claro.