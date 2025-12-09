Cuando Sánchez calentaba banquillo desde la oposición, tenía muy claro lo que era la "responsabilidad in vigilando"; tal vez por eso se metía tanto con Rajoy, diciéndole: "Al Congreso y al Senado no se viene a pedir perdón, sino a dar explicaciones, rendir cuentas y asumir responsabilidades". "Señor Rajoy, usted está asediado por la corrupción; en su partido no es que haya una sola manzana podrida, hay muchas, y todas nombradas por usted; por eso le exijo que asuma sus responsabilidades políticas, piense en el país y dimita. Basta ya de engaños y de mentiras".

Sánchez, que estuvo diligente en su día al exigir a Rajoy la asunción de su "culpa in vigilando" por haber nombrado a Bárcenas tesorero del PP y no haber estado más atento a la hora de controlar lo que hacía con los dineros de su partido, hoy, porque le va la vida en ello, pretende eludir la responsabilidad que, en justa reciprocidad con la que exigió al entonces presidente del Gobierno, debería asumir por los nombramientos fallidos que ha hecho en el PSOE y por las actuaciones, presuntamente delictivas, que durante los años que estuvo cerca de Ábalos, Cerdán, Koldo, Salazar… éstos pudieron cometer; actuaciones por las que sus tres compañeros del Peugeot, es decir, los que más le ayudaron a llegar al poder, de momento, ya han pasado por la cárcel, y por las que el hoy repudiado Paco Salazar ha salido a la palestra, al hacerse públicos los comportamientos "vomitivos" que, de manera continuada, tenía con las mujeres que trabajaban a su lado en La Moncloa…

Según Pedro Sánchez, del señor Ábalos, al que estuvo más que unido por sus afinidades políticas, hasta el punto de encargarle la defensa de la moción de censura que tumbó a Rajoy, ha dicho que no sabía nada acerca de su faceta más personal…, sí, ya; de Santos Cerdán, al que encargó negociar con Puigdemont la amnistía de los sediciosos catalanes, ha dicho que desconocía las actividades que desarrollaba al margen de la política…, sí, ya; de Koldo García, el que le llevó de aquí para allá en su Peugeot, se ha atrevido a decir que su relación con él era "puramente anecdótica"…, sí, ya; y de Paco Salazar, el último de sus asesores que le ha salido rana, ha preferido no pronunciarse no fuera a ser que "le sacaran más cantares"…, sí, ya.

Y si a los citados, ya todos ex militantes del PSOE, puede que lo que les quede por delante sea un duro caminar entre rejas, al ínclito Álvaro García Ortiz, hasta hace unos días fiscal general de la "Corte de Pedro Sánchez", lo que le quedará por delante, después de haber cumplido su pena, será un ir y venir por los juzgados con la cabeza gacha porque lo de perseguir a delincuentes lo va a tener que hacer con mucho más tino del que puso cuando, por orden de quien dependía ("la fiscalía general, de quién depende…, pues eso") persiguió a Alberto González Amador, no vaya a ser que se pueda volver a morder la cola, como ya se la mordió al revelar datos secretos de la pareja de la adversaria política más temida de su amo.

Pero si algo preocupa a Pedro Sánchez, de verdad, es la suerte que puedan correr en los tribunales su hermano y su mujer, porque acerca de éstos no podrá decir que solo tenía una relación anecdótica.

De cualquier manera, ocurra lo que ocurra en los juzgados, lo que es incuestionable es el cuajo que está demostrando tener Pedro Sánchez para no asumir ningún tipo de culpabilidad, aunque solo sea la "in vigilando", por los actos oscuros que, precisamente por la relación que mantenían con él, cometieron sus compañeros del Peugeot, el acosador de mujeres de La Moncloa y sus familiares más cercanos. Solo si se es un psicópata del poder se puede ser tan amoral como está demostrando ser quien, cuando aún no era presidente, decía cosas como ésta: "el rearme moral de la política es uno de mis compromisos con la ciudadanía...".

¡Maldita hemeroteca!

¿Se puede dar más de sí?

¡País!