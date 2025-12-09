El bochornoso último pleno del Ayuntamiento de Zamora

Una imagen del pleno de noviembre en el Ayuntamiento de Zamora. / Víctor Garrido

Me parecía importante dar a conocer a los lectores de este medio escrito, lo sucedido en el último Pleno del Ayuntamiento de Zamora el pasado día (27 de noviembre de 2025) acerca de los presupuestos municipales para el año 2026.

Pude esa tarde demostrar atónito que aún queda espacio para la decepción. No por los votos en contra a nuestras propuestas de Zamora Sí, que son parte del juego democrático, sino por comprobar que: el debate dialéctico ya no consiste en contrastar ideas, más bien en descalificar, en despreciar, en ese intento de aplastar a quien pueda incomodar o a quien no piense como tú.

Y duele aún más cuando estos que hoy atacan, pasaron muchos años en la oposición, conocedores de lo que supone trabajar sin medios, sin sueldos liberados y haciendo encaje de bolillos para compaginar vida privada con responsabilidad pública. Ellos lo vivieron, parece que lo han olvidado. Ellos ahora con sus máscaras de poder y su cetro de autoridad nos impiden "con sus muros" demostrar con nuestras palabras, la verdad.

El pasado Pleno, el de los Presupuestos, no fue un debate político: fue un intento deliberado de evitar con descaro, a nuestra formación política de Zamora Sí, hablar de lo que verdaderamente es importante para nuestra ciudad y no embarrar el debate como hizo el equipo de gobierno IU-PSOE bloqueando nuestra intervención cuando presentamos las enmiendas al presupuesto para 2026, trabajadas con datos oficiales a los que podemos acceder como oposición y cuyo objetivo claro no es otro que mejorar la vida de los zamoranos. No eran ocurrencias, era un trabajo detallado y bien argumentado dando respuestas a los problemas reales de nuestra gente:

-Apoyo a todo tipo de familias (tradicionales y monoparentales). Ayudas por nacimiento o adopción, pocos ayuntamientos hay donde no existan estas ayudas

-Asistencia a los jóvenes para acceder a una vivienda digna.

-Favorecer con ayudas a quienes cuidan de personas dependientes.

-Eliminación de barreras arquitectónicas en hogares con personas mayores.

-Agilizar en tiempo licencias de apertura. No puede un emprendedor esperar más de un año para comenzar su trabajo. Zamora ralentiza y burocratiza el proceso.

-Reparación de aceras y pavimentos. Atención y cuidado de las zonas ajardinadas.

-Cada mes visitamos un barrio para ver las necesidades de los vecinos, Zamora necesita un plan municipal integral. Gran desigualdad existente entre barrios.

-Rehabilitación y falta de mantenimiento en muchos centros escolares… etc…

Proponíamos financiar con la subida de ingresos que marca el ministerio de Hacienda para 2026. Mínimo un 8,7. Y hasta 4 puntos más por liquidación del año 2024. La cuenta salía con más de dos millones tomando como referencia el presupuesto actual, el mismo que ellos IU-PSOE, aprobaron hace un año.

Lo mínimo era debatirlas con seriedad. Aunque se aceptara la estimación del servicio municipal de Hacienda, no podrán negar que en el Pleno se ofreció la alternativa de dejar las partidas abiertas para incorporar crédito suficiente durante el año (como hacen con otras partidas). Pero se optó, por todo lo contrario: un ataque premeditado, desmesurado, lleno de ruido y lodo. El único propósito era desacreditar para no hablar de aquello que verdaderamente les afecta a los habitantes de nuestra ciudad.

Se nos acusó de manipular. Pero la argumentación que esgrimimos es sencilla y cualquier ciudadano la puede entender y consultárnosla. Nos basamos en los datos a los que tenemos acceso y en distintas evidencias. El presupuesto para el año 2026 dice algo muy claro:

-En vez de subir, disminuyen los ingresos por transferencias del Estado.

-Mientras tanto, existen otros ayuntamientos como Ávila o Salamanca donde suben notablemente.

-¿Dónde está ese aumento mínimo del 8,7% que recomienda el Ministerio de Hacienda para 2026?

-Y la pregunta clave: si ahora lo bajamos, ¿significa entonces que los presupuestos anteriores estaban bien inflados por el equipo gubernamental IU-PSOE?

A todo esto, en lugar de argumentar y entrar a debatir sobre el fondo de las enmiendas, se centraron en desmontar la única enmienda técnica que llevábamos. Todo por atacar y no hablar de las otras siete propuestas de carácter político (social, desarrollo económico e inversión).

También me insinuaron que, además "de echar mierda", ya que no toleran la verdad, "echo fichas para otros partidos". Todo para desviar la atención, no tienen argumento, es un soplo de nada y procuran evitar que otros podamos hablar de nuestras propuestas. Fiel reflejo de lo que atónitos vemos a diario en el lamentable Congreso de los diputados.

Lo vivido fue, a mi juicio, vergonzoso: interrupciones constantes, comentarios ofensivos contra mi persona, risas, gestos para distraerme cuando yo estaba hablando, en fin, esa es su talla, la mediocridad.

Fuera del Pleno, en artículos de opinión de algunos miembros de IU, se me ha llamado "personaje", se me ha comparado con una rata e incluso se ha insinuado que mis posturas son “traiciones” no sé a qué o a quién. Ese es su talante, esa es su educación.

Luego se dan golpes de pecho hablando de respeto y dignidad democrática. Todo ello mientras algún miembro animaba al refutador a "darme más caña". ¡Qué triste! Lo dije en el propio pleno, no voy a entrar en ese juego. Les aseguro que soy difícil de provocar.

La política municipal debería ser lo más cercano, humano y honesto. Sin embargo, lo que presenciamos fue un intento de ridiculizar y someter a un concejal de la oposición que no vive de la política, ni dispone de esa maquinaria que ellos sí disponen y disfrutan.

Zamora Sí, tiene un objetivo único: mejorar la calidad de vida de los zamoranos, sin sectarismos y sin obediencias externas. Podrán atacarnos, ridiculizarnos o difundir rumores. Podrán intentar intimidar a quienes no tenemos un sueldo municipal y trabajamos por convicción y por amor a esta tierra. Pero nunca van a callarnos.

Porque Zamora merece una oposición digna, firme y valiente. Y porque aquí no sobra nadie. Por todo ello, seguiremos trabajando con más fuerza que nunca, convencidos de que el respeto, la educación y la discrepancia serena deben volver a la política local.n