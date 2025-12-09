De vez en cuando y aún de cuando en vez, Víctor de Aldama se da un garbeo por Zamora coincidiendo con algún que otro partido del que un día fuera el Club de su propiedad, el Zamora CF. Su última visita coincidía con el partido que enfrentaba a su otrora Club con el Real Madrid Castilla. Bueno, eso ya lo saben sobre todo los aficionados, lo que no saben, si no tuvieron oportunidad de leerlo en nuestro periódico, altavoz permanente de la actualidad en Zamora, es la nostalgia que siente y también la sensación de malestar, o eso confiesa, al ser consciente de una decisión equivocada. Esa decisión no fue otra que la venta del Zamora Club de Fútbol a los señores Páez que lo están haciendo francamente bien.

A Víctor de Aldama le dolió tener que vender el Club, cosa de la que se arrepiente “todos los días”. Aquellos eran tiempos de coqueteo con las altas instancias del Gobierno, de dineros obtenidos de forma extraña, de idas y venidas, de malas compañías, de espionaje, de película o de novela, como prefiera. ¿Por qué no vamos a creer en su arrepentimiento? Se dice que el tal es un proceso no solo de sentirse mal, sino de actuar diferente y de volverse a Dios. Y sabido es que "arrepentidos los quiere Dios".

Llegada a este punto me gustaría contar con la pericia de Luis Santamaría del Río, a quien sigo con verdadero fervor y del que colecciono sus ya famosos "Ecos de fe" en "El espejo de Zamora" Cope. En un periquete Luis, que tantas veces nos ha sacado de dudas con respecto a frases hechas de uso común de las que no tenemos ni repajolera idea, desbrozaría el verdadero sentido de "Arrepentidos los quiere Dios". A buen seguro que ya nos lo explicará en su momento. Claro que el arrepentimiento de Aldama nada tiene que ver con los deseos y los designios de Dios. El arrepentimiento de Aldama es de otra índole.

Lo cierto y verdad es que dejó al Zamora a punto de su desaparición. O eso se temió hasta que apareció la familia Páez que lograron su estabilización. No deja de sorprender la "querencia" de Aldama con Zamora y el Club rojiblanco. La próxima vez que vuelva que se deje de nostalgias y nos proporcione algún titular político.