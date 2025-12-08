Una memoria habitada desde Sanabria

Donde habite el olvido, escribió el gran poeta Luis Cernuda. ¿Cuántos habitantes de la España vaciada no temen que El olvido que seremos, el título de una maravillosa novela de Héctor Abad Faciolince, sea el nombre de la lápida de gran parte de una nación que no supo desarrollarse con equidad? ¿Sólo nos queda presenciar con impotencia una larga agonía? ¿Por qué sepultar tanta vida colectiva, tanta cultura popular, tantas experiencias de sentido, de alegría y también de dolor compartido en tierras tan amadas? ¿No hay nadie que las rememore, las revitalice y que impida la crueldad final del "olvido que seremos"?

Rafael Alberti, en Balada para los poetas andaluces de hoy, decía: "¿Qué cantan los poetas andaluces de ahora? / Cantan con voz, ¿pero dónde están los hombres? / con ojos de hombre miran, ¿pero dónde los hombres? / con pecho de hombres sienten, ¿pero dónde los hombres?". Pues bien, un poeta zamorano – no en vano esta tierra es rica en poetas: León Felipe, Claudio Rodríguez, Agustín García Calvo- ha alzado la voz a través de su libro Sejas de Sanabria se mira en el río, teniendo presente a las mujeres y hombres sanabreses. Se llama Evaristo Villar y es un escritor, nacido en Sejas, que tiene un hondo sentido poético que se revela también en su prosa y en sus grandes amores. Y uno de los más intensos es ese lugar de Sanabria. Además de escritor y conferenciante, es una de las personas que más ha contribuido y sigue contribuyendo a una Iglesia en las fronteras, allí donde el papa Francisco quería que se enraizaran prioritariamente los cristianos. Evaristo Villar, formado en teología en la Universidad belga de Lovaina, ha dado cursos en diversos países de América Latina. Es una persona que ha estado muy vinculada a Pedro Casaldáliga, el obispo hispano-brasileño defensor de los pueblos indígenas y de los trabajadores de los latifundios. En nuestro país ha impulsado, junto a otras personas, revistas como Misión Abierta, Utopía y Éxodo. También su acción es central en Redes Cristianas, una iniciativa que desde hace años articula a algunas de las mejores comunidades y movimientos eclesiales en toda España.

Una memoria habitada desde Sanabria. / Cedida

Su corazón está en Zamora y, especialmente, en Sejas de Sanabria. Su cuerpo y su espíritu encarnan el sentido etimológico del verbo recordar: volver a pasar por el corazón. Se ha conjurado para que en esta zona de Zamora "no habite el olvido". En su hermoso libro transcurre, como si el río Negro corriera por sus páginas, el fluir de la memoria de mujeres y hombres que llenaron de vida Sejas y tantos otros pueblos semejantes de la bella Sanabria.

El libro se organiza en torno a tres partes: "Piezas para componer un mapa", "Cuatro pilares para la socialización de Sei","Lugares sagrados, fuentes de superación de Sei". Este es el nombre, tomado del calendario celta, con el que era llamado Evaristo Villar.

Ermita de la Ribera en Sejas de Sanabria. / JAVIER SAINZ

En las páginas del libro están muy presentes la etnografía, la antropología cultural y la microhistoria. Después de referirse a la presencia de celtas, romanos y visigodos en estas tierras sanabresas y analizar la influencia del monasterio benedictino de San Martín de Castañeda y de los condes de Benavente, Evaristo Villar entra en el terreno etnográfico narrando el significado de la casa, la plaza, la fragua, la fuente y la escuela. Todos ellos son los espacios de socialización. Otorga una especial relevancia a la conexión de los habitantes con el río Negro. En la parte dedicada a los lugares sagrados (iglesia y ermitas) afirma que estos "han jugado un papel significativo en la configuración de la identidad cultural y social de toda la región de Sanabria". Ello se debe a la conexión con las raíces y a la celebración de rituales que crean sentido de pertenencia a un nosotros identitario y cohesión social. Con razón, el autor se inspira en el poema "La leyenda del tiempo", escrito por Federico García Lorca: "El sueño va sobre el tiempo flotando como un velero". Hacer memoria es soñar despiertos contemplando los efectos del transcurrir del tiempo a lo largo de las generaciones.

La memoria habitada que aparece en Sejas de Sanabria se mira en el río es una contribución digna de ser conocida y agradecida para impedir que "habite el olvido" en este y en tantos otros pueblos de la España vaciada. También para impedir que esa España tenga como único destino "el olvido que seremos". Leyendo el libro, he recordado diversas novelas de Miguel Delibes y muchas páginas de aquel sabio que fue José Jiménez Lozano, el periodista y escritor que tanto hizo para activar la memoria colectiva en Castilla y León.

En estos momentos de crisis de la civilización capitalista urbanita y de una España desnortada, tenemos que rectificar la pésima organización del territorio que se inició durante el franquismo y ha persistido con la democracia. Necesitamos procesos de des-urbanización y re-rularización. Las grandes ciudades son invivibles, nuevas fábricas de neosiervos en las que la juventud percibe que no tiene futuro. ¿Cómo echar arena en los engranajes que roban la vida? ¿Cómo detener la aceleración que nos enajena? ¿Qué hemos de hacer, partiendo de memorias habitadas, para inventar nuevas formas ecológicas de producción y vivencia comunitaria? Quizá la memoria habitada en Sanabria y otros lugares de la España vaciada pueda ser, paradójicamente, la brújula de un futuro alternativo.