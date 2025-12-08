Como no tengo afán alguno de fastidiar a nadie y mucho menos al comercio de Zamora, al tradicional, al nuestro, ahora que ha pasado la celebración del Black Friday, cuento la verdad. En lo que a Zamora respecta, la gente se echó a la calle, en busca del chollo, como si no hubiera mañana. El susodicho "viernes" no es un chollo para el consumidor, en todo caso para el vendedor. Le puedo asegurar que lo que cuento es producto de las comprobaciones que hice personalmente días antes del "evento". Cambiaron el continente, es decir, las etiquetas, pero no el contenido. En algunos casos, no variaba ni un solo céntimo. Hay quien es feliz creyendo lo que la publicidad cuenta y cae en esa tupida maraña de la que el bolsillo sale mal parado.

La Dirección General de Comercio que, alguna vez, hace los deberes, advirtió a los ciudadanos que prestasen mucha atención porque la mayoría de las supuestas rebajas son falsas o cuando menos engañosas. Lo que yo le decía. La DGC se basó en la investigación realizada por el Observatorio de Consumo, un organismo de vigilancia puesto en marcha por el Ministerio de Derechos Sociales y Consumo.

No podemos ser tan ingenuos y creer a pies juntillas las bondades que se atribuyen al Black Friday, porque no es verdad. No seré yo quien diga que no haya algún comercio que en verdad lo lleve a cabo pero son los menos. La mayoría de las ofertas no cumplen la ley. No es lo mismo, en el caso del textil, la ropa de temporada que la que almacenen de años anteriores y sacan como gran novedad, entre alguna que otra prensa del momento a la que no le mueven el precio ni de coña. Y lo mismo pasa con el calzado y con todo lo demás.

Repito, no se puede ni se debe generalizar, hay establecimientos que cumplen, pero son una minoría frente a los que han sido objeto de multa. Es lo que debe hacer el Ministerio de Consumo, velar por los intereses de los consumidores. A ver si hace lo mismo con los alimentos que suben de forma desorbitada y desproporcionada. Y, cuidado con las compras on line, porque Consumo alerta de que 7 de cada 10 descuentos digitales de "Black Friday" son falsos.