El jueves recibí un mensaje de un amigo que no tenía desperdicio. Para que no surjan malas interpretaciones, cito literalmente: "Me parece escandaloso lo que acabo de leer. En el mundo, el número de multimillonarios subió un 8,8%, pasando de los 2.682 en 2024 a los 2.919 que aparecen en este año. ¿Qué te parece? Espero tu opinión como agua de mayo". Yo, para provocarle un poco, respondí con frialdad: "Pues ya sabes lo que pienso: si están ahí será porque se lo merecen". No tardó ni diez segundos en estallar: "¡Pero qué estás diciendo! No me lo puedo creer. Pero si hasta hace cuatro días pensabas que estas cifras eran sospechosas y que se justificaban fatal. ¿Ahora piensas todo lo contrario?". Y remató, teatral, con otra frase digna para enmarcar: "Está claro que también te han conquistado". Cuando vi que la cosa subía de tono, no me quedó más remedio que confesar que estaba probando sus reacciones. Como él ya me tiene calado hasta las cejas y sabe que suelo hacerlo con las personas de mi confianza, todo quedó en un suspiro tranquilizador, así que nos reímos y asunto zanjado: "Menos mal, chaval, porque te confieso que me tenías muy pero que muy preocupado".

Pero la noticia merece detenerse un momento. En España, un país de casi 50 millones de habitantes, hay 32 (exactamente el 0,000064 %) que tienen una fortuna superior a los mil millones de dólares, según los datos del informe de 2025 sobre multimillonarios que ha publicado recientemente el banco suizo UBS. En total, el patrimonio de estas personas suma 213.000 dólares, según el citado banco. Si echan cuentas, esta cifra tan ridícula (ojo, espero que capten mi ironía) sería la octava parte del Producto Interior de España (PIB), que suma, más o menos, 1,6 billones de euros en 2024. ¿Les parece normal o seguimos tomando el café, el vermut y la tapa de tortilla como si esto no dijera nada de cómo funciona el sistema en el que vivimos? ¿Pero realmente merecen lo que tienen o, tal vez, hay circunstancias, acontecimientos y, en definitiva, procesos económicos, sociales, políticos e ideológicos que olvidamos? Si usted, por ejemplo, trabaja más de ocho horas al día y gana el salario mínimo interprofesional (1.184 euros brutos mensuales), probablemente pensará que es un inútil, porque otros ganan muchísimo más que usted. Y recuerden que el día solo tiene 24 horas.

Pues bien, si tuviera la fortuna de que esta columna cayera en las manos de Michael J. Sandel, conocido profesor de filosofía en Harvard y autor de "La tiranía del mérito. ¿Qué ha sido del bien común?", podía sospechar sus respuestas. Diría, porque lo ha escrito y expuesto en cientos de conferencias, lo siguiente: "La creencia generalizada en la meritocracia ha contribuido a la polarización política y al resentimiento social en las democracias occidentales, ejemplificado por fenómenos como el Brexit o la elección de Donald Trump". Y criticaría otras ideas que me parecen cruciales: la falacia de "hacerlo por ti mismo", es decir, suponer que cualquiera que se esfuerce lo suficiente puede tener éxito, ignorando el papel de la suerte y las circunstancias en la vida, y la "humillación de los perdedores", ya que, en una sociedad meritocrática, aquellos que no logran ascender no solo enfrentan dificultades económicas, sino también la humillación de sentir que su fracaso es enteramente su culpa. En fin, deseo que no se atraganten con estas nociones y que, si no lo hacen ya, piensen un poco más en la ética de la humildad y en el bien común. Ganaremos todas y todos.