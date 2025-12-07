Un futuro en manos de la red eléctrica

Zamora, la provincia que consume solo un 15% de toda la energía que produce, no ha sido capaz de satisfacer la demanda de una importante quesería de la provincia para ampliar sus instalaciones por falta de capacidad en la red eléctrica. La premisa esconde un problema de fondo que urge una solución: existen dos velocidades entre el desarrollo industrial y el de las infraestructuras de transporte energético. Vivimos un momento clave en el que no pocas empresas están fijando sus ojos en los distintos polígonos que se están poniendo en marcha en todo el territorio, pero ello puede verse comprometido por una cuestión de saturación que, en uno de los principales graneros de energía de todo el país, debería ser el menor de los problemas.

Iberdrola ha sido quien ha lanzado la voz de alarma, al reconocer que se han producido cerrojazos a inversores interesados en instalarse en la provincia por falta de capacidad en la red de distribución. Perder a empresarios que vienen a arriesgar su dinero a la tierra que tiene una de las tasas de industrialización más bajas de todo el país es inconcebible, aunque el revés puede transformarse en punto de inflexión si se toman las medidas adecuadas para que esto no vuelva a ocurrir.

El Gobierno de España trabaja en una planificación de la red eléctrica para 2030 que implica una inversión de 13.590 millones de euros para adaptar la infraestructura a la demanda de energías renovables y la electrificación del transporte. Una hoja de ruta sobre la que Castilla y León ha puesto la lupa para garantizar suministro suficiente a todas las empresas que están buscando suelo en las nueve provincias. En esta tarea se encuentra inmersa la Consejería de Industria de la zamorana Leticia García, quien ha cuantificado en 15.000 millones de euros los que están en juego.

¿Cómo se explica que no haya luz para las empresas en la tierra que vio nacer a El Porvenir? ¿Quién puede entender que la provincia que fabrica 4,3 millones de megavatios hora y solo gasta 681.000 tenga que decirle a una industria que no puede garantizarle más suministro?

El desarrollo industrial es, precisamente, uno de los caballos de batalla de la Junta presidida por Alfonso Fernández Mañueco, que a lo largo de la presente legislatura ha reforzado la posición de los polígonos consciente de las carencias económicas que sufre esta porción del oeste. Una política que ha dado sus frutos, teniendo en cuenta el anuncio que el presidente realizaba este pasado jueves: Zamora Norte se ampliará de 95 a 140 hectáreas antes siquiera de su puesta en funcionamiento ante el elevado interés empresarial que ha suscitado. Junto a Monfarracinos, en el horizonte provincial se vislumbran desarrollos en Puerta del Noroeste, Alcañices, Bermillo de Sayago y Tábara.

Pero todo este esfuerzo cae en saco roto si, en el momento de materializar las inversiones, los empresarios se encuentran con una flagrante insuficiencia de la red que les impide prosperar. De nada vale tener los polígonos más modernos, el suelo más barato y la mejor materia prima en industrias como la agroalimentaria si falla algo tan básico como el enchufe.

¿Cómo se explica que no haya luz para las empresas en la tierra que vio nacer a El Porvenir? ¿Quién puede entender que la provincia que fabrica 4,3 millones de megavatios hora y solo gasta 681.000 tenga que decirle a una industria que no puede garantizarle más suministro? La razón, según la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica, que agrupa a algunas de las grandes energéticas del país, es que la red ocupada en Zamora asciende al 82%. Por eso, urge que el Gobierno de España cumpla con las demandas locales y que la Junta de Castilla y León participe en ese camino. Que el Plan 2030 para la ampliación del transporte eléctrico defina potencia, tensión y plazos. Y que los inversores que ven en Zamora una posibilidad de desarrollo tengan toda la información en sus manos y las infraestructuras en sus cables para que nunca, a nadie más, haya que decirle que no puede prosperar por falta de capacidad.