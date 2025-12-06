El taller del escultor

Recuerdo alguna tarde en su refugio-taller del pueblo de San Marcial, donde José Luis nos recibía con los brazos abiertos de par en par, y nos daba entrada a su mundo. Un mundo en el que multitud de piezas maravillosas convertía el lugar en un laberinto en el que era difícil saber a dónde dirigirse, porque la sorpresa constante nos obligaba a mirar en todas las direcciones.

Su pasión por la búsqueda en caminos diversos con la convicción personal de que el arte está en todas las partes, han sido los fundamentos de gran parte de su obra. Allí estaba su mundo en el que se cruzaban las líneas de lo real y de lo irreal creando su obra, reflejando una actitud inquieta que guiaba el proceso de creación.

José Luis Coomonte ha sido un inconformista absoluto y de esa actitud surgían sus obras, en las que unas veces con coherencia y otras con increíble incoherencia, le daba una nueva vida a la materia y a los objetos encontrados o adquiridos, reconvirtiéndolos en obras expresivas y sorprendentes.

Su mirada distinta sobre todo lo que le rodeaba ha contribuido a enseñarnos a mirar nuestro entorno y los objetos que nos rodean de forma diferente, a descubrir nuevas vidas en los objetos muertos.

José Luis abrió las ventanas de nuestra ciudad procurando que entrara aire fresco, provocando que desde ellas pudiéramos asomarnos para observar otras realidades, haciéndonos más cultos y mejores.

Sus obras urbanas han transformado los espacios en los que se ubican, caracterizándolos hasta el punto de convertirse sus obras en referencia y símbolo en la ciudad.

Nos deja deudores de su generosidad y de su esfuerzo, por lo que nos aporta su extraordinaria obra, nos deja un poco solos, aunque contentos, por el recuerdo de su amistad y porque sus esculturas le aseguran, a él la eternidad, y a nosotros la posibilidad de seguir disfrutándolas.