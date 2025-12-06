No sé qué tienen los Premios Escolares que convoca el Ejército de Tierra que nunca caen en saco roto. Muy por el contrario, los escolares son un público fiel que admira y aplaude la labor que el Ejército de Tierra realiza dentro y fuera de nuestras fronteras. Son tantos los valores que atesoran, el ejemplo constante que a todos nos dan, que no me extraña que lo escolares se sientan atraídos, no por el halo de romanticismo, que también, con el que algunos pretenden rodear su trabajo, sino por todo lo que encierra el servicio a la Patria y la historia y cultura militar que precede al Ejército.

Y como el Ejército no se duerme en los laureles ha convocado, en su disciplina de Enseñanza Escolar, los Premios Ejército 2026, con una importante dotación económica de 13.500 euros distribuidos en una única disciplina: Enseñanza Escolar. Como diría un castizo "no es moco de pavo". Eso sí, para participar será condición indispensable que cada uno de los premiados (Centro Escolar) esté dado de alta en la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, a efectos de su cobro por transferencia.

Anda que no se pueden contar cosas pasadas y presentes del Ejército español del que tan orgullosos nos sentimos los españoles. No es para menos. La historia del Ejército patrio está escrita con letras de gloria. Profundizar en ella permite conocer las actividades de protección del medio ambiente en las que participa, las misiones internacionales, la efeméride de esta edición: "2502 aniversario de la contribución militar española a la independencia de los Estados Unidos de América", la Campaña Antártica, los héroes que han bruñido con su valentía la fama y las hazañas militares que figuran en los anales de una historia única que no me extraña que atrape de inmediato a los escolares. Posiblemente, en cuántos de ellos, anida ya un futuro militar español.

A nuestros jóvenes estudiantes, a los que participan en los concursos que convoca el Ejército, les gusta saber que las actividades del Ejército español no solo se centran en la defensa del país, sino que también incluyen operaciones de paz, ayuda humanitaria y seguridad ciudadana. Y no digo más, sólo recordar que la convocatoria está abierta y se cierra el próximo 26 de marzo.