Despedida.

Un torbellino de ideas pasa por mi cabeza mientras vuelvo en tren a Zamora del funeral de mi amigo Dani, escuchando algunos temas punkies que, con seguridad, sonaron también en sus oídos hace años.

Venir a Altafulla ha resultado ser una catarsis, una especie de purificación del alma. Un alma que llegaba oscura por la pérdida de mi amigo de Barcelona, mi amic de la infancia. Él ha sido más que un amigo. Ha sido parte de mi familia elegida de Barcelona, con la que, conjuntamente con mi familia elegida de Bilbao, compartí momentos que permanecerán en mis recuerdos, espero que hasta mi final.

Y digo familia elegida porque eso es precisamente lo que son. No ha sido una relación impuesta. Todo lo contrario. Cuando, después de tantos años, en cada reencuentro vuelven a verse los niños que estaban todo el día rebozados de arena en la playa o tramando algún plan para hacer con las bicis, es porque esa amistad es escogida. No obligada. Sana. Más fuerte que un vínculo de sangre impuesto por convencionalismos sociales.

Soy consciente de lo distintas que han sido nuestras vidas y de los múltiples problemas que hemos tenido cada uno de nosotros desde que esos niños dejaron de serlo. En muchos casos, ni siquiera nos hemos enterado de esas situaciones —unas malas y otras buenas— que han ido marcando nuestras vidas.

Pero quiero pensar que eso es lo que las enriquece y las hace complejas y, a la vez, apasionantes.

Dani tuvo una vida que, como muy bien contó Eduard, estaba formada por muchas caras. Igual que un poliedro, en el que el volumen interior está conformado por un montón de caras y aristas que son las que se muestran al exterior.

Conocí algunas de esas caras: la del amigo. También la del hijo, hermano y marido, que pude compartir en algunas ocasiones con él. Pero tenía muchas más... El descubrimiento de algunas de esas otras caras de Dani ha supuesto para mí una iluminación sobre quién era esa persona que fue mi amigo y lo que significó para otros.

Creo poder decir, sin equivocarme, que también fue un buen padre, compañero y jefe, además de un gran planificador y activista político comprometido con sus ideales.

Algunos de esos conceptos que tenía sobre Dani se han confirmado. Pero, sobre todo, dos.

El primero, que cuando se metía en algo, era para hacerlo hasta las últimas consecuencias. Podía llegar a ser obsesivo. Así era él. En todas las facetas de su vida. No importa que hablásemos de trabajo, política o vida personal. No hay que darle muchas vueltas a si esa manera de ser era buena o mala. Él era así. No hay más.

La segunda fue su sencillez y discreción. Jamás le oí alardear sobre absolutamente nada. Nunca. Y hay que reconocer que, en la época del autoelogio, la discreción y la sencillez son, sin duda, bienes bastante preciados. Esto implicaba también que fuese una persona bastante reservada, y eso complicaba en gran medida tener una visión del resto de caras que lo conformaban.

Pero, como decía al principio de este escrito —que ha sido una especie de terapia autoimpuesta para mí—, este viaje ha tenido algo de catártico. De limpieza de mis pensamientos y descubrimiento de esos otros Danis que, en realidad, seguían siendo él. Complejo y, a la vez, hermoso. Supongo que, como en el fondo, lo somos todos.

Vuelvo jodido por la pérdida de mi amigo, pero también feliz de saber que formé parte de una de esas múltiples caras que no eran otra cosa que ese Dani complejo y poliédrico.

También vuelvo feliz de saber que esa familia elegida sigue estando ahí y que, aunque el tiempo y la distancia sean, en muchas ocasiones, difíciles de salvar, merece la pena conservarla. Porque yo he escogido quererlos.

¡¡¡Salut, Dani, amic!!!.