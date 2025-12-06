¿Juegas la partida? Es lo peor que puedes hacer. Eso, y los toros. A mi padre le gustaban las dos cosas y a mí me explotaba trabajando, pero yo escondía cosas en los muebles para que algún día alguien las encontrase. Yo de niño fui grafitero; cogía pólvora a escondidas y dibujaba con ella en el suelo, después prendía y quedaba para siempre. Incesantemente Coomonte llenaba mi cabeza de estudiante de bellas artes de estas y otras vivencias mientras viajábamos a Salamanca en su coche los martes y los jueves de primero y segundo de carrera, y así conocí a un artista, a uno de verdad.

En la facultad aprendemos arte, pero los artistas son otra cosa.

Algún tiempo después volvimos a coincidir a diario en Chachi&Chachi y de nuevo pude disfrutar de esa increíble personalidad, del verdadero torrente de creatividad, inteligencia y sensibilidad natural que era Coomonte.

Picasso dijo que de niño pintaba ya como Velázquez y que durante su vida trató de pintar como un niño. Pues Coomonte fue durante toda su vida ese niño que perseguía Picasso.

Estoy enfadado porque Coomonte no tiene lo que merece. Porque si Zamora no se lo ha dado, es porque no es digna de él