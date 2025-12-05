Opinión
Toneladas de ideas
OPINIÓN | María José Rodríguez Tobal: "Manejaba Coomonte tantas ideas como toneladas de hierros y bronces en otro tiempo".
Tendría que haber dejado grabando en el salón la cámara de lapso de tiempo para que hubiera recogido aquel encuentro. Que comiera, le insistíamos los amigos a José Luis, pero Coomonte, el artista dentro del hombre, no le dejaba, que él no había venido a comer, que él solo quería hablar de arte, que se le acababa el tiempo y tenía muchas obras por hacer. Manejaba Coomonte tantas ideas como toneladas de hierros y bronces en otro tiempo.
Nunca dejó de enseñarnos el artista, y nunca dejó de aprender, nunca envejeció Coomonte, los achaques los dejó para Jose Luis
Qué es el arte?, no dejaba de preguntarse, que ninguna definición le servía por sí sola, pero una cosa tenía segura, que el espacio que no ocupa el arte lo ocupa la mediocridad.
El hombre ha traspasado el umbral, pero el artista se ha quedado en nosotros.
Suscríbete para seguir leyendo
- El miedo vuelve a un pueblo de Zamora: alertan de la presencia de una banda de ladrones por la zona
- Pasear de La Marina a la Catedral de Zamora será muy diferente: estos son los cambios que propone el Ayuntamiento
- Fallece el artista zamorano José Luis Alonso Coomonte a los 93 años
- Altos cargos de la CHD, eléctricas y alcaldes, denunciados por dejar caducar la reversión de la presa de Villalcampo al Estado
- Un bebé que no puede descansar en paz: su madre y su tía litigan por su tumba medio siglo después de que falleciera
- Reconocimiento a toda una vida 'dedicada a atender al ciudadano
- Las mujeres podrán salir en la procesión de las 5 de la Mañana de Zamora
- La apuesta por el turismo de estrellas en Zamora: un pueblo construirá un mirador observatorio en los Arribes