Toneladas de ideas

José Luis Coomonte en una charla sobre Baltasar Lobo, entre el público. / EMILIO FRAILE / OPZ

Tendría que haber dejado grabando en el salón la cámara de lapso de tiempo para que hubiera recogido aquel encuentro. Que comiera, le insistíamos los amigos a José Luis, pero Coomonte, el artista dentro del hombre, no le dejaba, que él no había venido a comer, que él solo quería hablar de arte, que se le acababa el tiempo y tenía muchas obras por hacer. Manejaba Coomonte tantas ideas como toneladas de hierros y bronces en otro tiempo.

Nunca dejó de enseñarnos el artista, y nunca dejó de aprender, nunca envejeció Coomonte, los achaques los dejó para Jose Luis

Qué es el arte?, no dejaba de preguntarse, que ninguna definición le servía por sí sola, pero una cosa tenía segura, que el espacio que no ocupa el arte lo ocupa la mediocridad.

El hombre ha traspasado el umbral, pero el artista se ha quedado en nosotros.