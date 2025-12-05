Españoles... el franquismo no ha muerto. Y el caciquismo tampoco

El día que la agencia de noticias Europa Press anunció la muerte del dictador en torno a las 5 de la mañana yo tenía 17 años. No había móvil ni ordenador para difundir las noticias, por lo que no me enteré, madrugué bastante y fui a clase. Un cartel pegado en la puerta informaba que estaba cerrado porque se unían al luto por la muerte de su Excelencia el Jefe del Estado Francisco Franco y Bahamonde. Contenta por las vacaciones, que eran inesperadas pese a que el dictador llevaba varios días "resistiendo heroicamente" ante la muerte -aunque en los mentideros populares se decía que estaba muerto desde hacía tiempo- volví a la residencia donde las estudiantes menos madrugadoras se habían evitado el paseo matinal. La alegría por las vacaciones adelantadas se disimulaba con el silencio o los formulismos habituales de condolencia ante cualquier muerte no muy cercana o no muy sentida

En la calle nadie mostraba ni alegría ni excesiva pena. Nadie exponía su opinión. Estábamos bien educados por 36 años de dictadura en los que opinar podía llevarte a la pena de cárcel como a los miembros de Comisiones Obreras y del Partido Comunista de España, o a la pena de muerte como a los miembros de ETA y del FRAP que apenas dos meses antes habían ejecutado. "Franco moría matando, como había vivido", como dijo el historiador Sergio Vilar.

A las 10 de la mañana del mismo día, el presidente del gobierno de la dictadura, Arias Navarro, anunciaba en la televisión: "Españoles... Franco ha muerto". Mientras en las calles se mascaba el miedo a la libertad del que había escrito el psicoanalista Erich Frommm en 1.941, para explicar el apoyo al nazismo y al fascismo de los pueblos con miedo. Tal vez como está pasando ahora con la sociedad, pero entonces con cerca de cuarenta años de dictadura encima.

Había miedo a la libertad, y tal vez por eso sociológicamente y sobre todo por el miedo a los militares, no se defendió instaurar la república que había sido derrocada por el violento golpe de estado de Franco, tres años de brutal guerra civil y casi cuarenta años de dictadura represora.

Lo que no se entiende es que después de cincuenta años de la muerte de Franco, su entierro con honores en el Valle de los Caídos y su respetuosa exhumación del Valle que ha cambiado su nombre, aún perviva el franquismo en la sociedad.

-Eso fue por culpa del partido -dice la campesina comunista Maribel en el foro de este diario, refiriéndose al PCE- que era el único que tenía actividad en la clandestinidad. Nos tuvieron que convencer a los militantes de la bondad del pacto entre Carrillo y Suarez.

-¡Cómo iban a instaurar la república si ni siquiera restauraron la monarquía en la persona legitimada para hacerlo! El caudillo lo había dejado todo "atado y bien atado", como había hecho años antes de su muerte imponiendo como futuro rey de España al hijo de Don Juan, legítimo heredero de la monarquía, cuyo nieto Felipe VI continúa ejerciendo la jefatura del estado hasta hoy.

-¿Y la monarquía no ha cambiado?

-¡Claro que sí! Se ha acogido a derechos civiles que se fueron conquistando para la sociedad en estos cincuenta años, como el divorcio. El rey actual está casado -eso sí, por la iglesia- con una divorciada. Y las dos infantas también están divorciadas de sus parejas desde hace años, sin que por ello se haya cuestionado su estatus.

-Claro que peor es lo del rey elegido por Franco, que no hace más que pedir perdón por sus infidelidades, pequeñas aventurillas, "no volverá a suceder" ¡Perdón, que eso era lo del elefante! Es que no he leído el libro...

En estos cincuenta años también se han conquistado derechos civiles para las mujeres, pese a que en la Constitución quedaron "atados y bien atados" privilegios y financiación para la Iglesia Católica.

-¿Te refieres al derecho al aborto, por ejemplo? Porque en Madrid y en muchas otras comunidades no se puede interrumpir voluntariamente un embarazo en la sanidad pública. La líder Ayuso de la comunidad madrileña ha dicho "váyanse a otro lado a abortar". Así que habrá que ir a Londres, si puedes pagártelo, como antes de la ley.

-¿Y de derechos como el matrimonio gay, no ha dicho nada?

- Ella no, creo. Pero por ahí andan los de Abascal creciendo a base de recortar derechos a las mujeres, al lobby trans, a la adopción de niños por parejas homosexuales, a los inmigrantes...

- Y a los derechos laborales y de los sindicatos que lucharon por esa democracia que hoy les permite sacar a las calles las banderas con el pollo del franquismo. Y lo peor es que cada vez hay más jóvenes que los apoyan.

-Los jóvenes tienen la disculpa de no conocer la historia y por ello estar condenados a repetirla. Peor es que les apoyen los viejos que han perdido la memoria diciendo que con Franco vivíamos mejor porque no había paro, cuando media España estaba trabajando en Alemania.

-Y cuando los sindicatos verticales formaban parte del régimen y los que defendían a los trabajadores tenían que estar en la clandestinidad. O en la cárcel como Marcelino Camacho.

- Al menos hemos avanzado en democracia porque están permitidos los partidos políticos...

- No funciona ni la democracia formal- dice Antonio Pérez, de Coag, en este diario.

- Necesitamos más gente activa en la política- afirma San León, amigo de Suárez.

-¡Unos corruptos todos! Todos chupando del bote -se oyen voces en el real del pueblo- Esto con Franco no pasaba.

-Nooo... Sólo se enriquecía su familia, y los camisas viejas del régimen en la administración, y los empresarios amigos del régimen en la economía... Lo que pasa es que no se denunciaba, so pena de cárcel, o de muerte. Todo el régimen era corrupto.

-¡El daño que hace la corrupción a la democracia y a la gente de izquierdas! -dice Esther González, jueza- porque te rompe los principios.

- Y se heredaron en las administraciones los aparatos que tenían todo atado. La transición fue ejemplar pero no ejemplarizante. No se depuró a nadie de sus puestos.

- ¿Y entre los jueces?

- Hay quien dice que no.

Cualquiera lo proponía, si cuando se estaba olvidando el miedo a la democracia años después de votada la Constitución, los militares se encargaron de decir que seguían mandando con el golpe de estado de Tejero, que ha pasado a la historia por su "se sienten, coño". Pero que tuvo sentados dignamente a Suárez, Carrillo y Gutiérrez Mellado, y escondidos prudentemente bajo las mesas del congreso a los representantes democráticos del pueblo español. Y que aunque fracasó militarmente hablando, sirvió de advertencia a la modélica transición a la democracia, como se llamó a ese tiempo.

- Zamora era una ciudad triste, gris, sucia y mal alumbrada - dice Luis el de la librería Religiosa en el foro de este periódico - Al menos en eso algo se ha cambiado.

-Claro, porque el mayor cambio político de esta ciudad ha sido que votara a un alcalde comunista, a Guarido. A lo mejor sí han cambiado las cosas.

- En la capital puede, pero en la provincia ¡ni hablar! Las diputaciones siguen siendo un caldo de cultivo del caciquismo- continúa Maribel.

- Faundismo caciquismo- matizamos.

Zamoranos... el caciquismo tampoco ha muerto.