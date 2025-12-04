Annie Leibovitz, sobrevivir a los Rolling Stones

Tiene 76 años, pero parece llevar décadas congelada, con la misma cara y ese pelo largo y suelto, entre cano y rubio. Annie Leibovitz (Connecticut, Estados Unidos) es mundialmente conocida gracias, sobre todo, a sus trabajos en Hollywood y a ese ojo que tiene para inmortalizar como nadie a las celebrities más exclusivas.

Estos días expone el trabajo de toda una vida en el MOP de A Coruña, la fundación de Marta Ortega Pérez (de su nombre, las siglas). A varios periodistas que se han acercado a Galicia les ha acompañado ella misma para enseñarles la muestra. Contó Carlos del Amor, de TVE, que le citó a las 8 de la mañana. Imaginen su agenda.

Hace más de cincuenta años que Leibovitz se jugó la vida fotografiando a los Rolling Stones. Normalmente, un comentario así se hace de los profesionales que se lanzan a cubrir una guerra en África o en Oriente Medio, pero quién soy yo para imaginarme las juergas de Mick Jagger. "Me entregué por completo a aquella gira de rock and roll que casi me mata. El primer día sabía que nos íbamos a alojar en un hotel y me llevé mi raqueta de tenis pensando que iba a tener tiempo para jugar. Nunca volví a ver la luz del día: me pasaba despierta toda la noche", contó. No puedo evitar sentir envidia.

En la revista Rolling Stone tiene portadas que han dado la vuelta al mundo. A John Lennon le inmortalizó desnudo abrazando en el suelo a su mujer, Yoko Ono, totalmente vestida. La fotografía se hizo cinco horas antes de que el cantante de Los Beatles fuera acribillado a tiros al salir de su casa, en el edificio Dakota de Nueva York.

A muchas casas españolas han entrado sus trabajos a través de revistas de moda, en las que actrices de primer nivel posan como no se las había visto antes. ¿Han visto a Whoopi Goldberg dándose un baño de leche? Fue cosa de Leibovitz. ¿Y a Leonardo DiCaprio abrazando a un cisne? Cosa de Leibovitz.

Dijo una vez que «las mejores fotografías suelen ser las que se dan por accidente, las que no planeaste». Que diga lo que quiera, pero hemos visto a Bette Midler tumbada en una cama de rosas y eso no tiene nada de inesperado.

También tenía su lado más político. Sorprendió a todo el mundo haciendo una campaña para Louis Vuitton con Mijaíl Gorbachov, el último líder de la Unión Soviética, como modelo. El expresidente de la URSS recorre en coche, con sus bolsos de la firma bien visibles, lo que queda del Muro de Berlín. Para la misma firma también hemos visto a Messi y Ronaldo antes de que empezara el Mundial de 2022 y para el anterior hizo lo mismo con Maradona, Pelé y Zidane.

Ahora se ha puesto de moda que muchas mujeres opten por hacerse un book de fotos en pleno embarazo, a pocas semanas de dar a luz. Fue Demi Moore quien inauguró la costumbre, de la mano de Leibovitz, provocando un gran revuelo en Estados Unidos en los comienzos de los años noventa. Más adelante, cuando la sociedad estaba menos anclada al puritanismo, a la que capturó con un gran bombo fue a Rihanna.

A la primera dama de los Estados Unidos, Melania Trump, también la pilló embarazada y muy natural: en biquini y subiendo a un jet privado, mientras su marido, el actual presidente de EE UU, Donald Trump, posa desde un coche de alta gama. No es la primera vez que la retratista se veía con él. Décadas antes le tiró una foto para Vogue con su primera exmujer, Ivana Trump, en el Hotel Plaza de Nueva York. Bien de oro, como les gusta a ellos.

Otra de las sesiones de fotos más icónicas de la fotógrafa es, sin duda, la primera que compartió con la reina de Inglaterra Isabel II, que llevaba la túnica de la Orden de la Jarretera y lucía sobre su cabeza una tiara de diamantes. Leibovitz no estaba del todo conforme, así que se armó de valor y dijo que creía que "quedará mejor sin la corona"… "Se verá mejor… menos elegante", añadió. La reina, que no debía de estar muy acostumbrada a que le dijeran qué se tenía que poner en la cabeza, respondió: "¿Algo menos formal? ¿Qué se cree que es esto?". Que conste que, al final, accedió, el incidente se recondujo y ambas volvieron a trabajar juntas más adelante.

Menos exquisita fue la reina Letizia cuando se vio con Leibovitz. Al menos, no constan quejas suyas y luce, junto con Felipe VI, en la sala de exposiciones de la sede Cibeles del Banco de España. "Creo que el rey resulta más interesante con la reina, y la reina con el rey. Parece que se necesitan mutuamente", diría más tarde la autora de una imagen en la que es la consorte la que destaca sobre el monarca. Lo vio claro. Su ojo no engaña.