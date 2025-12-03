Nazismo y bullying (acoso escolar)

Cuesta creer lo que los medios de comunicación reflejan sobre los actos delictivos de los menores de edad; los que tienen menos de dieciocho años, de conformidad con lo previsto en la Constitución Española de 1978, artículo 12; con fatales consecuencias, como el recientemente acaecido a una niña de Sevilla, alumna del colegio concertado Irlandesas de Loreto, y "presumiblemente" a su pésima gestión en este caso de acoso escolar, y que sí exige un " gran proceso de cambio que nos convierta en un país mejor"; y más lamentable, si cabe, siendo católico y percibiendo subvenciones del erario público; lo que nos lleva a preguntarnos, reflexionar y proceder en consecuencia, sobre las actuaciones por acción y por "omisión" de las "pastoras y pastores" de la Santa Madre Iglesia. ¡Ay si Mary Ward "levantara la cabaeza"!

Estos hechos me recuerdan a los alemanes de la época nazi, tan cristianos, tan eruditos, con una cultura y ciencia envidiables; Wagner, Carl Schmitt, Thomas Mann, Marx, Einstein, Ludwig Wilhelm Erhard, Konrad Adenauer, etc; y que tan salvaje e inhumanamente asesinaron a miles de sus compatriotas; llegándonos a preguntar si la cultura sirve para algo, y no para encauzar los instintos humanos más irracionales, fundamentalmente. En la película "Vencedores o vencidos, el juicio de Nuremberg", genialmente interpretada por Marlene Dietrich y Spencer Tracy , dirigida por Stanley Kramer, se reproduce en una de sus secuencias el documental sobre los restos humanos encontrados por el ejército británico cuando liberó un campo de concentración, y sobre todo, a lo largo de la película, los hechos y manifestaciones de los personajes judiciales colaboracionistas con el nacional socialismo, tremendo.

"Crianza, enseñanza y doctrina que se da a los niños y a los jóvenes", educación; "Conjunto de conocimientos, principios, ideas, etc., que se enseñan a alguien", enseñanza; ."Cualidad de padre". Paternidad; "Ser vivo que origina a otro", progenitor; "madurez, sensatez, formalidad, fundamento, juicio, seriedad", responsabilidad; "Persona que ejerce o enseña una ciencia o arte", profesorado; "acto formal por el cual se atribuye provisionalmente a una persona la sospecha de haber cometido un delito, marcando el inicio de una investigación" imputación penal; "proceso de reintegrar a individuos, como quienes han estado en prisión, internamiento, a la sociedad mediante la adquisición de habilidades y valores prosociales para prevenir la reincidencia y asegurar una vida digna" reinserción social, artículo 25.2 de la Constitución Española de 1978; todo ello ha considerar, analizar y aplicar, en su caso. Y se observé la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, si a ello hubiere lugar, especialmente las medidas previstas en su artículo 7.

Qué sociedad desarrollada humanamente, culturalmente, socialmente, jurídicamente, económicamente, nos espera con estas "bestias", como alguna ha reconocida tal condición en la prensa escrita.

Eduviges Bragado Calleja