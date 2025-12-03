Jabalíes contra cerdos

No es una enfermedad cualquiera. No es un mal más que afecta a los animales. La peste porcina africana, además de extremadamente dañina —barre todos los cerdos que se ponen a su alcance—, es todo un símbolo. Su arraigo o erradicación marca que un territorio sea "top ten" en ganadería o no. La detección de esta enfermedad en Cataluña, tras 31 años sin este patógeno en España, supone un varapalo descomunal para la sanidad pecuaria, también para la economía española, claro, porque el sector porcino exporta anualmente productos por un valor superior a los 9.000 millones de euros. Y no, no es una casualidad que el virus se haya detectado en las carnes de varios jabalíes. Se veía venir.

Se veía venir porque la fauna silvestre (especialmente los suidos), lleva creciendo a su antojo desde hace décadas en España. El aumento de los censos de jabalíes ha sido exponencial en un país marcado por el desequilibrio territorial humano. Se calcula que viven 1,2 millones de ejemplares en el país (en Zamora no hay un censo oficial, pero se baraja la cifra de 40.000 animales cazados cada año) y la estimación es poco fiable porque el conteo no es fácil.

Se veía venir (¿verdad, Tomás Yanes?) porque la fauna silvestre crece a su antojo, inunda bosques y monte bajo, se cuela en las ciudades y genera —sí, la cifra es correcta—, miles y miles de accidentes de tráfico en España (más de tres siniestros al día en la provincia de Zamora, qué se dice bien). Este dato, qué lo apunten y lo aprendan bien aquellos que, teniendo la obligación porque la fauna silvestre es pública, no hacen nada para controlarla.

La presencia de la PPA en España supone un garrotazo de aúpa y ya, ya sé que no se puede trasmitir ni contagiar a los humanos (los golpes en las carreteras sí los sufren las personas), pero si el foco no se aísla de inmediato y brinca otros territorios (ya está en varios países europeos desde hace años) las pérdidas económicas serán brutales y debilitarán los grandes avances en sanidad pecuaria de los últimos años.

Zamora suma un censo de cerca de 600.000 cerdos (más de tres por humano) que está en peligro —lo mismo que todos los productos derivados que genera el sector— si la enfermedad se extiende. Por cierto, ¿saben por qué está creciendo desproporcionadamente la fauna silvestre en España? Porque en el país hay un desequilibrio territorial salvaje. También de esto, como de los incendios forestales, tiene culpa la despoblación, pero nadie quiere ponerle el cascabel al gato, que cada vez votamos menos por estas tierras perdidas de Dios. No contamos para nadie. Somos la España Invisible con suelo de escarcha y techo de cristal que da de comer gratis a los jabalíes y a otras miles de especies animales. Y así nos lo pagan.