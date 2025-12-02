"Si quieres la paz, trabaja por la justicia. Si quieres la justicia defiende la vida. Si quieres la vida, abraza la verdad, la verdad revelada por Dios". San Juan Pablo II.

En los momentos actuales, donde conseguir la paz mundial está resultando verdaderamente difícil, no podemos olvidar que LA PAZ, es un deseo permanente del ser humano, de toda persona.

Me viene a la memoria, una frase de Erasmo de Rotterdam, dice así: "La paz más desventajosa es mejor que la guerra más justa".

Decía Gandhi: "Cada vez que te enfrentas a un oponente conquístalo con amor" .

Creo honestamente que, todo el mundo piensa en cambiar a la humanidad. Casi nadie piensa en cambiarse a sí mismo.

Hemos de hacer una reflexión profunda de los conceptos relacionados con la paz y la violencia y analizar cuál es mi comportamiento, en mi entorno social.

El pasado día 2 de octubre ha sido el Día Internacional de la No Violencia.

Como bien sabemos, es un homenaje a Gandhi, uno de los principales promotores de la No Violencia, en el día de su nacimiento.

Practiquemos el saludo franciscano Paz y bien y santa alegría.

El papa Benedicto XVI, en sus mensajes hacia especial referencia a la PAZ, así en su mensaje de 2 de septiembre de 2006, nos recordaba: "En primer lugar, la paz se debe construir en los corazones. Ahí es donde se desarrollan los sentimientos que pueden alimentarla o, por el contrario, amenazarla, debilitarla y ahogarla".

Nunca la violencia, se combate con la violencia.

Sirvan estas breves líneas, para hacernos una serie de preguntas y reflexionar sobre la paz.

Para concluir, tomo una frase que leía en un ejemplar de El Promotor de la devoción a la Sagrada Familia, dice así: "Una persona pacífica no solo no provoca situaciones violentas o huye de ellas, sino que disfruta de un ánimo tranquilo y calmado. Siempre está dispuesto a ayudar a los demás promoviendo la paz y evitando que otros actúen de forma agresiva".

Todas las naciones desean la paz; sin embargo, se preparan para la guerra.

San Ignacio de Loyola decía: "En todo amar y servir".

Pedro Bécares de Lera