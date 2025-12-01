Aunque solo sea por la clase media, mejor no sigas…

Sánchez quiere seguir gobernando España "hasta que la palme", y es por eso que, tras consultarlo con su familia, ha decidido que volverá a ser el candidato del PSOE en las elecciones de 2027. Según él mismo ha dicho: "ya lo tengo hablado también con mi partido, que está de acuerdo". Bien dicho lo de "mi partido", Perico; al menos, al decirlo así de claro reconoces lo que hoy es el PSOE, ni más ni menos que el PPS, o sea, el Partido de Pedro Sánchez. ¡Lamentable!

Sabiendo cómo se las gasta el "Pinocho de La Moncloa", y habiendo dado sobradas muestras de que el poder le gusta más que a un tonto una tiza, lo raro hubiese sido que, "muerto de miedo", como dice Feijóo que está, hubiera manifestado su intención de bajarse del carro en marcha y dejar huérfana a su parroquia de seguidores, que, cual hooligans, no sabrían qué hacer sin Sánchez al timón. ¿Qué sería de María Jesús, de Félix, de Oscar…, sin su Pedro?

No será así porque, superado el susto que le dio hace unos días la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, cuando le dijo: "señor Sánchez, suba el volumen del pinganillo y escúcheme bien: esta relación se ha acabado; es usted un cínico y un hipócrita", puede que las aguas hayan vuelto a su cauce tras haber recibido ambas formaciones con gran regocijo el informe que sobre la Ley de Amnistía ha elevado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea -TJUE- su abogado general, Dean Spielmann. Aprovecho para recordar que el señor Spielmann era quien presidía el Tribunal Europeo de Derechos Humanos cuando éste dictó la sentencia que dejó sin efecto la "doctrina Parot", posibilitando así la excarcelación, en 2013, de más de sesenta terroristas.

El referido informe, que aunque no es vinculante para el TJUE si puede que sea definitivo, en términos generales, aboga por considerar ajustada al derecho europeo la citada ley, lo que hace muy previsible que, más pronto que tarde, los de Junts se tengan que poner a preparar la alfombra roja sobre la que pueda hacer su vuelta triunfal a Cataluña el prófugo Puigdemont. ¡Increíble, pero cierto!

De cualquier manera, como cada vez somos más los españoles que estamos hasta las narices de los devaneos que, siempre de espaldas a la Nación, se han traído en los últimos años Pedro, el narciso, y Carles, el sobrao, no creo que llegado el momento, si es que llega, ambos se pongan a cantar victoria juntos porque, al menos, el narciso tiene cuentas pendientes que saldar: varios casos judicializados que están sub iudice, y no pocos temas económicos acerca de los que rendir cuentas.

Así que, después del balón de oxígeno que les ha regalado al PSOE y a Junts el abogado general del TJUE, habrá que seguir muy atentos a las jugadas que ambos líderes puedan protagonizar, pues esto, como muy bien podría decir cualquiera que haya seguido sus trayectorias, puede que sea "el cuento de nunca acabar". ¿Qué le pedirá el sobrao al narciso a cambio de votar a favor de sus presupuestos?

Mantengámonos pues atentos a la pantalla porque, mientras los jueces no hayan dictado sentencia, lo más probable es que Pedro, el impostor, fiel a su estilo, continúe haciendo todo cuanto esté en sus manos para tratar de seguir amargándonos la vida a quienes no podemos soportar más su cinismo y su hipocresía (no solo son los de Junts los que lo tienen calado…).

A un servidor, como saben todos ustedes, estimados lectores, hace tiempo que el señor Sánchez le parece un maquiavélico manipulador de la realidad; por eso, desde que se ha empezado a airear algo tan grave como es la más que posible manipulación de los datos macroeconómicos que facilita el Instituto Nacional de Estadística -INE- de los que tanto presume el presidente, lo único que se me ocurre decir es que, puestos a manipular las instituciones y los organismos dependientes del Estado, qué más da uno más.

Pero como la realidad que ponen de manifiesto los informes que están saliendo a la luz sobre cómo viven muchos españoles, dibuja un panorama que no se puede aguantar: según diversos informes elaborados por expertos en la materia, la clase media española lleva años deteriorándose, hasta el punto que 3 de cada 4 familias se las ven y se las desean para poder llegar a fin de mes (el último informe de CÁRITAS es desgarrador: “cerca del 25% de los españoles se encuentra en severo riesgo de pobreza o exclusión social), no es atrevido decir que: más le valdría al presidente tomar medidas para que el pilar sobre el que siempre se ha apoyado el progreso social y económico en nuestro país, la clase media, se pueda recuperar. El citado informe concluye afirmando que: "lo que está fallando no son las personas, es el sistema".

Y, para no aguarles el día al completo, mejor dejamos para otro momento los datos que reflejan la crítica situación en que se encuentran los jóvenes en España: precariedad laboral, bajos salarios, elevadísimo coste de la vivienda (alquileres por las nubes y adquisiciones prohibitivas); lo que se traduce en una tasa de emancipación bajo mínimos históricos: a día de hoy, menos del 15% de los jóvenes, entre 16 y 30 años, viven fuera del hogar familiar…

Por ello, y por muchas razones más, que todos ustedes conocen, creo sinceramente que lo que España está necesitando con urgencia es que Pedro Sánchez le diga a su esposa, a su hermano y a sus mariachis: poneos a hacer las maletas, que nos vamos, antes de que nos echen.

¡Qué más quisiéramos que fuera así!