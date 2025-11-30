Segundas oportunidades

Hay días, semanas, años, etc., que cambian nuestras vidas. Para bien o para mal, claro. Por ejemplo, si estás en el trabajo y el jefe te dice que le encanta tu modo de funcionar, que los compañeros te aprecian y que durante el café un amiguete comparte contigo que algo no va bien en su vida, pues entonces es para sentirte muy orgulloso. O si tienes 18 años, juegas al baloncesto y, un buen día, recibes la noticia de que el seleccionador nacional quiere contar contigo para el siguiente partido de la selección absoluta. Entonces, ni tú ni los tuyos entraréis por la puerta de tanta alegría. ¿Pero qué sucedería si tras realizar las pruebas pertinentes nunca más vuelven a contar contigo? ¿Estarías preparado para que el silencio te acompañara en tu carrera profesional cuando tú te habías hecho tantas ilusiones? O también es muy posible que un día cantes a los cuatro vientos que eres la mujer más feliz del mundo porque has encontrado al amor de tu vida y que, tras unos meses o años de convivencia, el príncipe azul ha destrozado tu vida. En este caso, no sé si tendrías a mano ese vaso de cristal para recoger tantas lágrimas, como canta Amaral en "Salir corriendo".

¿Y si eres un docente, qué? Puede suceder que un día salgas de clase corriendo porque no soportas al director del colegio, que es un mandamás, un autoritario y no tiene habilidades para ejercer el liderazgo en una organización tan importante, ni a los padres de esos chavales que nunca admiten que sus hijos son unos consentidos, que no hacen caso a nada ni a nadie o que disfrutan con la realización de acciones y prácticas de acoso escolar hacia otros compañeros. Pero es posible que suceda todo lo contrario, que salgas por la puerta del colegio, del instituto o de la Universidad con una sonrisa inmensa porque al finalizar la jornada laboral te han cantado el cumpleaños feliz. Tanto unas como otras son experiencias docentes muy relevantes que deben compartirse. Sí, tanto si sales del aula con un puñado de malestares como si, por el contrario, tienes tanta felicidad que no sabes qué hacer con ella. Porque los sufrimientos, desafíos y dolores emocionales se sobrellevan mucho mejor en compañía. Y las alegrías, ídem. Los expertos subrayan la necesidad de redes de apoyo entre colegas para compartir experiencias y mantener la salud mental. ¿Aprenderemos de una vez?

Y pensemos ahora en las segundas oportunidades. Porque también pueden cambiar nuestras vidas. Por ejemplo, si son madres o padres, ¿se las conceden a sus hijos? ¿Cuándo sí y cuándo no? ¿Qué criterios utilizan paran tomar unas decisiones que afectarán a sus chiquillos? Piensen, piensen. Pero los ejemplos pueden ampliarse a otros escenarios de la vida cotidiana. En el ámbito laboral, no siempre se concede a los trabajadores una segunda oportunidad. Finaliza su contrato y adiós muy buenas. ¿Qué cuerpo se le quedará a la persona que se encuentre en esa situación tan precaria? Puf, no quiero ni pensarlo. Por eso, siempre que he tenido la posibilidad, me ha gustado ofrecer segundas oportunidades a los estudiantes, con quienes comparto muchas horas de mi vida profesional. La última vez ha sido esta semana, cuando ofrecí una respuesta a un problema surgido a raíz de que un grupo no hubiera entregado una actividad práctica, lo que hubiera supuesto algo que pueden sospechar. ¿Qué hacer en estos casos? Porque puedes beneficiar a unos y perjudicar a quienes menos se lo merecen. Yo di una segunda oportunidad. Y, por lo escuchado, les ha gustado. De lo cual me alegro.