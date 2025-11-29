La verdad no tiene ideología. La verdad es la concordancia que existe en lo que se dice, se piensa o se cree y la realidad. Así se ha entendido siempre, desde Aristoteles, para quien la verdad consiste en afirmar lo que es y en negar lo que no es, hasta los lógicos modernos, pasando por la Escolástica representada en Tomás de4 Aquino. El Gobierno dirá lo que convenga a sus intereses y la oposición dirá lo que le venga en gana, todo ello, posiblemente, sujeto a datos y cifras que no siempre se corresponden con la verdad.

Pese a que la economía crece, o eso nos dicen, la única verdad fácilmente constatable y contrastable es que el total de españoles que dependen de un sueldo o ayuda del Estado supera con creces los 17,3 millones. La cifra es inferior al episodio de la pandemia, cuando se alcanzaron los 20 millones, pero pone de manifiesto que España es un país dependiente de lo público. Me explico, España es un país donde, pese al triunfalismo del Gobierno que no se corresponde con la realidad, más de 17 millones de españoles viven de una pensión, sueldo o ayuda del Estado. Lamentable.

Son cada vez más los españoles con trabajo a los que no les llega el sueldo y tienen que hacer encaje de bolillos para llegar a fin de mes. Millones de españoles para los que la palabra ahorrar es una quimera. No se puede hacer frente a todo lo que mensualmente se viene encima de los ciudadanos a causa de la carestía de la vida. Nunca como hasta ahora, todo había subido tanto.

El ministro de Consumo, Derechos Sociales y Agenda 2030, el desconocido Pablo Bustinduy, está a otra cosa y pone cara de incrédulo cuando se dice que muchos españoles no pueden comer carne ni pescado porque no les llega y que, desgraciadamente, esos españoles ponen en riesgo su salud al consumir productos procesados como solución para matar el hambre cuya cornada es insoportable. Bustinduy bien podría dedicar sus conocimientos a proteger a los desprotegidos consumidores y a fomentar la seguridad alimentaria y la dieta saludable, porque mientras el gasto público se incrementa y se registra una recaudación tributaria récord, 17 millones de españoles no llegan a fin de mes. n