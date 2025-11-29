Día Mundial de la Filosofía

Como cada año rendimos un homenaje a la filosofía en este día dedicado por la UNESCO a celebrar su existencia que no es poco y, desde mi punto de vista, a recuperarla para las personas y la sociedad en general, incluidos los poderes políticos.

Hablar de filosofía es sacar a colación conceptos como: Diálogo o pensamiento, pensar, entre otros.

La filosofía nos invita a dialogar, a pensar, y a muchas cosas más. Hoy centro mi atención en el pensar. Los seres humanos pensamos ¿o no pensamos? Existen quienes opinan que pensar exige un gran esfuerzo, y más personas de las que quisiéramos tienen alergia a esta clase esfuerzo. ¿Para qué pensar? Se preguntan ¿Para tener problemas, para que se te levante dolor de cabeza? Evitemos ese esfuerzo no buscado, no deseado y molesto que nos pone trabas en nuestro cachazudo y cómodo deambular por la existencia y escabullámonos de cualquier tipo de compromiso, de proyecto vital, de llegar a ser quienes somos. Que piensen otros. Ya el famoso torero le confesó al pensador Don José Ortega y Gasset que "tie quaber gente pa to".

La filosofía te alerta y te anima a recuperar tu pensamiento, a ser creador de tu persona, de tu propio modo de ser auténtico.

Desarrollar el pensamiento propio, tener un sentido crítico es la vía más adecuada para sostener una Sociedad Abierta y garantizar la responsabilidad ética del individuo.

La filosofía cultiva la inteligencia en su lucha contra las dificultades que encuentras en la vida, la pereza intelectual y el dogmatismo. Te da un sentido crítico para librarte de las amenazas más insidiosas contra tu autonomía, a superar las máscaras sociales con las que intentas protegerte de los falsos valores que quieren imponerte, te ayuda a romper esas cadenas y recuperar tú propia vida, enfrentándolas desde tu forma de ser y no siguiendo expectativas ajenas o modelos sociales preestablecidos. Te da seguridad en ti mismo y te permite tomar la mejor decisión.

Salimos de nuestros errores individuales y de los adoctrinamientos en que vivimos por parte de quienes detentan la autoridad dentro de los estados. Ante la escasez de pensamiento crítico existen sistemas parlamentarios que tratan de imponer sus ideas y atacan los derechos humanos como si fueran un régimen totalitario.

La pereza intelectual de la que te hablaba antes puede conducirte a aceptar como buenas las ideas de otros que las consideran verdaderas, y creen que deben ser impuestas a los demás, "poniendo mucho cuidado en destruir toda posibilidad de reflexión".

Invitamos a padres y profesores a oponerse a este estado de adoctrinamiento, a que ayuden a los jóvenes a desarrollar su personalidad, a no caer en las trampas que se les presentan a mostrar respeto y a no convertirse ellos mismos en adoctrinadores y amaestradores de mentes vírgenes.

Facilitemos el pensamiento propio, el pensamiento crítico y la creatividad, la capacidad de expresarnos y de disentir cuando así razonablemente lo consideremos.

Ante las diversas dificultades puedes pasar por momentos en los que no ves solución próxima para ellas. No encuentras solución ni respuesta satisfactoria a los obstáculos que se te presentan. Te parece que la vida se para. Comienzas culpando al entorno, a los demás y no miras dentro de ti. Necesitas silencio para escucharte. La filosofía te anima a reflexionar; permítete estar ahí, respira hondo, expulsa las prisas y escúchate. Las respuestas van surgiendo.

Respétate, recupera tu fuerza, tu valor y los demás te respetarán. Camina como un rey y te tratarán como tal. La sociedad no premia la sinceridad, recompensa la apariencia, la imagen que creas.

Termino este recuerdo con estas frases que te gustarán:

"Pensar es el diálogo del alma consigo misma". Platón

"La felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos". Marco Aurelio.

José María Calvo Andrés