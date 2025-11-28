¡Respeten al Poder Judicial!

Vista de la manifestación este domingo en frente del Tribunal Supremo en Madrid en apoyo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, tras su condena a dos años de inhabilitación y a una multa de 7.200 euros por un delito de revelación de datos reservados. EFE/ Daniel González / Daniel Gonzalez / EFE

La izquierda toma la calle. Es su territorio preferido. Entre los sindicatos que la secundan y los estómagos agradecidos que la aplauden, la izquierda ha iniciado la conquista de la calle al grito de "¡Jueces fascistas, son los terroristas!" No sé qué tendrá que ver una decisión judicial con el terrorismo. El único terrorismo que conozco es el de ETA y el Grapo. Si de terrorismo hablamos habría que acudir a las puertas del Congreso de los Diputados, cada vez que Arnaldo Otegui y Mertxe Aizpurua entren o salgan del Palacio de la Carrera de San Jerónimo.

Arnaldo Otegi porque, por mucho que el PSOE intente blanquearlo, tiene las manos manchadas de sangre inocente. Y la tal Mertxe Aizpurua porque ella era la encargada de señalar los objetivos a la banda criminal. Objetivos entre los que se encontraban hombres de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, miembros de las Fuerzas Armadas y de la Judicatura y políticos, por mucho que Patxi López padezca ahora de amnesia.

Los jueces y magistrados españoles sí han recibido a lo largo y ancho de aquellos años del plomo, el zarpazo mortal de la banda terrorista ETA. Tres mil atentados, 864 muertos y más de siete mil víctimas es el balance del terror sembrado por la banda vasca que comenzó el 7 de junio de 1968. Diez profesionales de la administración de Justicia, entre otros el Magistrado del Tribunal Supremo, José Francisco Mateu Cánoves, padre de 7 hijos, al que le arrebataron la vida con tan sólo 58 años.

Los jueces y magistrados del Tribunal Supremo son los únicos facultados para hablar del terrorismo que han sufrido en sus carnes. Y no los indocumentados y olvidadizos, verdaderos fascistas, que se manifestaron a las puertas del Supremo, entre los que se encontraban la ex ministra de Justicia y ex Fiscal General del Estado, Dolores Delgado y su marido, el ex juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, que en 2012 fue expulsado de la carrera judicial por prevaricación en la instrucción del ‘caso Gürtel’ que investigaba la corrupción del PP. A los escogidos de Pedro Sánchez se ve que les va esa marcha en concreto. ¿Cómo tienen la indecencia de manifestarse en contra de sus compañeros de toga? Respeten al Poder Judicial, caiga la condena en quien caiga.