Son muchos los perfiles en redes sociales que comparten la que a mí me resulta una curiosa definición, esa que dice "madre o mamá de". Me llama la atención como en pleno siglo XXI hay mujeres que se siguen limitando a ese rol. Sin más, sin añadir nada a "su definición personal" en esas redes que ahora parece que estructuran la vida.

Y yo me pregunto: ¿No tienen gustos o aficiones? ¿No siguen siendo ellas mismas? Soy muy consciente de que esta opinión generará polémica, y parto de la base de que cada una puede sentirse y definirse como quiera, faltaría más; pero de verdad que no entiendo que el nacimiento de un bebé y la crianza conlleve una separación de la persona que se era antes.

Ser madre debe ser una faceta que se sume a tu personalidad (y de forma muy importante, además), pero no que anule a quién eras hasta ese momento. La vida cambia cuando hay niños, totalmente de acuerdo, pero ¿quién dice que tenga que haber una ruptura radical? ¿En qué momento tiene que desaparecer todo lo demás y que ya solo seas "madre de" y existas a través de tus hijos?

Yo soy madre, y no lo cambiaría por nada del mundo, pero también soy mujer, viajera, periodista, amiga, hija, compañera, hermana, lectora... Quizá no tenga el tiempo que me gustaría para disfrutar de todas mis aficiones, pero no he dejado ni una sola de lado. Sigo siendo quién era, a lo que sumo lo que me aporta mi hijo. Sigo teniendo conversaciones y vida más allá de la maternidad. ¿Por qué las mujeres seguimos autolimitándonos? ¿Por qué sigue habiendo tantas que se olvidan de quiénes eran y de los sueños que tenían? Insisto, desde el respeto a que cada persona es libre de hacer, sentirse y pensar lo que quiera; se puede ser madre y seguir siendo tú. Y eso no significa querer menos a tus hijos, sino todo lo contrario.