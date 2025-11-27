Conversaciones sobre las partidas de la Diputación a la hora de la partida

-¡Menos mal que has venido! Pensábamos que ya habías cerrado la casa para pasar el invierno en el piso de la capital y nos quedábamos sin compañero de partida por culpa de tu partida ¡Je,je! Qué bien me ha quedado el dicho. Anda, siéntate.

-Pues otra cosa sería más rara porque el año pasado se perdieron 700 habitantes en la provincia, este año vamos camino de lo mismo, y en lo que va del siglo más de treinta mil. Y esto no es cosa de la democracia ni de Pedro Sánchez, porque dicen en estas jornadas sobre los cincuenta años de la muerte de Franco que ya empezó a irse la gente desde los años sesenta del pasado siglo, en plena dictadura.

-Parece que no todo el tiempo pasado fue mejor. Eso sí, éramos más, y hasta había bares para elegir dónde echar la partida. Que el dueño era de derechas o del otro "lao", o te llevabas mal con él... pues al bar de enfrente, o al de la otra punta del pueblo. No como ahora, que si no fuera porque se ha abierto la escuela, quiero decir este local que ¿cómo lo llaman? ¡Ah! Centro Integrado con mayúsculas.

- ¡Nooo! Centro Social, que el Integrado es para dar comidas. Eso sí, no se abre solo. Tenemos que abrir nosotros para echar la partida y tomar el café los cuatro gatos que vamos quedando en el pueblo ¡Y menos mal que vienen las mujeres ¡je, je! Que se nos han liberado, y de la misma manera que fueron las primeras en irse porque aquí no se podían ganar la vida, las que se han quedado son muy bravas y no se amilanan por nada. Hasta pastoras se han hecho.

-Pero mira que sois agoreros. Aquí queda partida para rato. Eso de emigrar se va a cambiar porque en la diputación han pasado ya de los cien millones de euros de los de ahora (no de pesetas) para gastar. Y como la diputación está para mirar por los pueblos, a poco que se gaste en los que quedamos, pues ya tenemos un apaño para seguir aquí

-O estamos apañados. Porque en la diputación todos los años se alcanza un presupuesto histórico, que este año es de casi 104 millonazos de euros (no de pesetas), pero aquí cada vez hay menos gente para la partida. A ver: ¿el café sólo o con leche?

-Con leche, que para solos ya estamos nosotros.

-Así tocamos a más.

-Pues échale azúcar para endulzarte. Porque seguimos a la cola de España en sueldos y a la cabeza en pobreza, según dice el cura de cáritas cuando viene a decir misa. Y de las pensiones para qué hablar. Menos mal que nos las han subido en los últimos años gracias al gobierno de España actual.

-Lo mismo que los ingresos de la diputación, que han subido gracias a las cinco millones y medio que pone el gobierno y algo más de dos de la Junta. A poco que se reparta para los planes de obras de los pueblos, digo yo que tendremos agua potable todo el año sin necesidad de traer cisternas, y las calles estarán niqueladas

-Venga, reparte cartas. Que lo que es para los planes municipales la diputación sólo reparte 30.000 euros de los 104 millones. Y para depurar las aguas han repartido medio millón más en subvenciones nominativas.

- ¿Nomina qué? Querrás decir a dedo, hablando en plata. Ya sé que han repartido para veintiún ayuntamientos, de los cuales catorce repiten del año pasado. Pero nosotros no pedimos porque estábamos esperando una convocatoria en el boletín... y el pedáneo ni se enteró.

- ¡Vaya reparto! (el de las cartas digo). Parece el de la diputación para los pueblos: en total 1,7 millones más entre instalaciones culturales y deportivas, y depuración y redes de agua (a medio millón más cada una), y la mitad en sequía.

-No descartes que lo que aumenta por un lado se reduce por otro: 1,7 millones menos entre consultorios y los planes en los pueblos ¡En fin, lo comido por lo servido!

- ¡Envido! (al mus) Y en Zamora ¿cuánto se gasta de más la diputación en obras en la capital? Pues 1,3 millones entre palacios, colegio universitario, el Tránsito, IFEZA, el Ramos Carrión y el parque de maquinaria.

-Pues yo no envido ¡envidio! Para los pueblos lo mismo del año pasado y para la capital aumenta casi dos millones. Será que como son edificios de su patrimonio... de la diputación.

- ¡Como si no fuera patrimonio cada una de las calles de este pueblo! Y de los más de quinientos de la provincia. Al fin y al cabo, el único municipio que no depende de la diputación es el de Zamora capital...

- A la grande, vamos: ¿Y el patrimonio de toda la provincia y de los visitantes que son las carreteras? Pues baja en carreteras lo que aumenta en caminos rurales.

-Lo que hace falta es que transformen caminos rurales asfaltados en carreteras. Porque estamos pidiendo seguridad convirtiendo carreteras nacionales en autovías pero también nos matamos en los caminos asfaltados por los que vamos al médico, a la escuela, al mercado, y al bar (por cierto, sólo dos se han unido a convertirse en comercios), y al cajero, y a las fiestas.

-Pues yo no lo veo (al mus). Porque para animar a venir a vivir al pueblo lo que hace falta es vivienda. Y las ayudas a particulares para rehabilitar viviendas (que este año se han dedicado al palacio viejo) se reducen a la mitad, y las de alquiler y compra para jóvenes son muy escasas.

- ¡Pero si no se gastan! Dice el presidentísimo de aquí cerca, de Trabazos. Lo que hace falta para que no nos vayamos los que vivimos en la provincia con casa propia son servicios sociales, como la ayuda a domicilio que se congela prácticamente -¡piiii, pi pi!- ¿Oyes? Ya está aquí la furgoneta isotérmica (o como se diga) de la diputación que trae la comida.

-Que no, que esa viene por las mañanas. La cena no entra, o te la traen en fiambrera o "taper", como se dice ahora. En servicios sociales aumenta 300.000 euros el presupuesto. No parece mucho para animar a quedarse en el pueblo.

- ¡Órdago a la grande! No en las cartas no. En la diputación: que la Junta pague los servicios sociales para que la diputación gaste en los de su competencia, en los municipales, por ejemplo en planes provinciales. Que estamos hablando de 3 millones anuales de déficit.

-La misma cantidad que le dan a la diputación los bancos de intereses por los ahorros de los remanentes históricos, que suponen que el dinero está en la caja del banco y no en los pueblos. Los remanentes son pan para hoy y hambre para mañana, cuando se gasten.

-Tenéis razón en todo. Pero yo creo que este año como ha habido unos incendios sólo superados por los de hace dos en la Culebra habrá algo para la gente que este año ha tenido pérdidas reales y emocionales por los incendios, ¿hay algo para ayudarla?

-Sí, pero han aumentado bastante el presupuesto para prevenir incendios en medio ambiente.

-No j... ¿se han hecho ecologistas de esos de proteger al lobo?

-Nooo ¡Han visto venir al lobo de los incendios! Y para ayudas directas apenas hay 50.000 euros para complementar los costes de las pérdidas de reses ganaderas.

-Pues órdago a la chica: que hagan un plan de solidaridad de ayudas directas a las gentes de las comarcas calcinadas que lo están pasando muy, muy mal. De verdad. Como eso del 0,7 de solidaridad con países subdesarrollados de la ONU pero en pequeño. Supone más de 700.000 euros, que no es nada comparado con 104 millones.

-Pero ya se sabe que jugador de chica... perdedor de mus.

-Pues habrá que continuar la partida, aunque la perdamos.

-Todo antes que partir como hicieron nuestros antepasados.

-Como hacen nuestros hijos. Nuestras nietas.

-Por lo menos las mujeres vienen al bar o como se llame esto que abrimos nosotros, y echan la partida. Que antes estaba mal visto.

-Reparte que nos quedamos.

- ¿A quién le dices que reparta, a la mano o a la de la diputación? ¡Si esos son del dedo!

-Nos quedaremos hasta que ganemos la partida. No la de la emigración, sino la de la suerte.

- ¡Salud para verlo!