Pilar Merino: sus lecciones después de viva

La zamorana Pilar Merino Barbero ha muerto a los 101 años. Era conocida por sí misma, pero también en el sentir popular como "la de la joyería Higinio Merino, que estaba en Santa Clara, donde el pasaje Olmedo" o "la mujer de Amable, el comunista".

Pilar nació en 1924. Cuando tenía 7 años llegó a España la República. O sea, la democracia. Y además llegó democráticamente. Era 1931 y se celebraron unas elecciones municipales. Ganaron las candidaturas de los partidos "republicanos". Y el resultado hizo que el rey Alfonso XIII, que lo era de España, decidiera voluntariamente abandonar el país.

Ese 14 de abril, Pilar, muy niña aún, saltaría contenta al ver contentos a los suyos, sobre todo a su joven padre Higinio Merino.

Con una Constitución ejemplar, la República camina "pisando las alamedas" de una sociedad democrática. Tan democrática que en 1934 las derechas ganan en las elecciones celebradas ese año. Dos años después vuelve a haber comicios, y esta vez ganan las izquierdas, que han decido unirse en un Frente Popular.

Era 1936 y Pilar, que tenía entonces 12 años, seguro que volvió a disfrutar en su casa de la alegría de esa victoria. Más conscientemente que antes pero sin dejar de ser una niña.

De esa victoria en febrero a julio del 36 los meses pasarían volando a su edad. Y de repente, Franco da un golpe de estado fascisto-capitalista, encontrándose con que el Gobierno legítimo y democrático y el pueblo español le plantan cara a los poderosos.

Los sublevados tienen un plan sangriento en sus mentes: hay que sembrar el terror, hay que meter el miedo en el cuerpo al pueblo y para ello hay que matar a los cabecillas sociales y políticos.

Dentro de ese plan, en septiembre de 1936, el padre de Pilar, de la aún niña de 12 años, es asesinado por los franco-fascisto-nazis (lo han detenido, trasladado a Toro y fusilado sin juicio). Zamora había caído en manos de los enemigos de la democracia.

Trata de imaginar el dolor, el espanto y la falta de explicaciones lógicas que sufriría una niña que ve que le arrebatan a su padre por ser simplemente del partido Izquierda Republicana (ni siquiera por ser "comunista" que era la disculpa para los fusilamientos, el robo y el apoyo de la jerarquía Católica).

Cabe suponer que fue tal injusticia la que hizo que Pilar a medida que creció "tomara conciencia de lo ocurrido", entendiendo que cada persona es un sujeto político y que "pasar" de lo que es de todos –la política- es un error que se suele pagar caro.

Así las cosas, como los antidemócratas, los ladrones (incluso a su padre muerto, como a muchos otros, le expropiaron propiedades) desataron una guerra que duró tres años y posteriormente impusieron décadas de dictadura, la propia Pilar, ya una mujer joven, fue represaliada por no rendirse. Esa detención propició que conociera, presos los dos, a Amable García Domínguez, de edad parecida y que había sufrido un proceso similar al de ella: padre asesinado sin más siendo él un niño, y activismo posterior al tomar conciencia de los crímenes de los golpistas.

En su larga vida Pilar, baluarte de dignidad, contaba cómo se besaron por primera vez Amable y ella en la antesala del Consejo de Guerra que les condenó a cárcel. Tal vez, sin saberlo, invitándonos a agarrarnos, para no desgarrarnos, a los momentos bellos de la vida. Ambos eran valientes pero demócratas y pacíficos. Que la valentía no consiste en ser violento, ni matón.

En sus últimos años Pilar luchó por dejar claro para la historia que su padre, zamorano de pro y director de la Coral de Zamora, fue una bella persona que, simplemente, como demócrata eligió militar en el partido que le pareció más adecuado para el bien común, respetando al tiempo a los demás partidos y personas.

Así que jóvenes (fundamentalmente chicos) que os parece que es buena la violencia y la dictadura, no sigáis ese camino: mejor para todos el respeto mutuo y la democracia tolerante.