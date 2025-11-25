A lo grande

Quizá debería titular "a lo bestia". Eso es lo que hace el alcalde de Vigo, con su pasión desenfrenada: las luces de Navidad y su promoción. Un gasto salvaje, por mucha "led" que lleven los adornos, a lo que hay que añadir la importante promoción que de su evento favorito hace el alcalde más megalómano de España. No hablo sólo de la presencia nacional de la campaña publicitaria de la Navidad de Vigo, hablo de la presencia internacional.

Si el pasado año se instalaron 685 paneles publicitarios, este año, el generoso, con el dinero público, alcalde de Vigo ha mandado instalar 820 de esos mupis que acercan Vigo al mundo. París, Roma, Nueva York, en plena Quinta Avenida; además de Oporto, hasta un total de 142 paneles, solo en el vecino país. ¿Es necesario tanto derroche? Los aires de grandeza del primer edil vigués son preocupantes.

No, por favor, no interprete mi crítica constante hacia Caín Caballero como animadversión personal o ideológica, ¡qué va! Mi animadversión, si la podemos llamar así, viene dada por su flagrante insolidaridad con Zamora a raíz de las supresión de la parada del AVE en Sanabria. No me haga recordarle sus palabras, porque me ponen en el disparador. Los buenistas dirán que hay que perdonar y olvidar. Servidora no olvida, si acaso perdono, ya que más le hicieron a Cristo y perdonó.

El alarde navideño de Caballero puede hacer suponer que en Vigo las necesidades no existen, que todo funciona a la perfección y que el sobrante de una gestión magnífica bien puede destinarse al capricho de este político que no tiene nada mejor que hacer que disfrutar de su juguete favorito. Y como Vigo es la Arcadia feliz, el alcalde amenaza con nuevas sorpresas para el encendido de la Navidad 2026.

Estoy empezando a creer que el problema del enorme apagón que sufrimos hace unos meses estuvo motivado por el gasto de Vigo en Navidad. No hay quien me lo quite de la cabeza. Lo peor viene ahora, cuando nos enteramos de que las medidas adoptadas tras el apagón han encarecido y encarecerán la factura de la luz de todos los españoles en varios miles de millones de euros. Mire que si, al final, la causa del apagón estuvo en esa manía del primer edil vigués de encender la Navidad a lo grande…