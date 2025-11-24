Stop a los alquileres altos

Los locales cerrados a diestro y siniestro hacen de Zamora una ciudad fantasmagórica. No exagero. Es la verdad. Son incontables las veces que he "zamoreado" sobre este asunto que, a día de hoy, sigue preocupándome. El comercio da vida y alegría a la capital, si no hay vida tras sus escaparates, apaga y vámonos, de ahí lo de la fantasmagoría que delato.

Siempre he mantenido que el alto alquiler que marcan los propietarios es el detonante que impide el comienzo y la continuidad. Los emprendedores no son tontos, hacen números y en el alquiler se les va la mayor parte de las ganancias. Entre el puteo gubernamental con los autónomos y todo lo que conlleva un negocio, cuantas veces, ni siquiera lo comido por lo servido.

Por eso me alegra sobremanera que el concejal de comercio, David Gago, haya incidido en el problema, pidiendo a los propietarios que "se adapten a los precios del mercado". No quiero creer que prefieren ver sus locales cerrados y hechos un estercolero por fuera y por dentro, por no rebajar una miaja o un poco más el precio del alquiler. Hay que darse cuenta de que la avaricia rompe el saco. Eso de "ni pa ti, ni pa mi", ni "pa" la ciudad hay que olvidarlo. Hay que ser más generosos y contribuir a devolverle al comercio de Zamora el brillo que un día tuvo.

Me hace feliz saber, porque quiero a mi tierra y a mí gente, que al parecer, siempre según el edil de comercio, los últimos datos indican que se está produciendo una bajada del precio de los alquileres de los locales vacíos. Los propietarios tienen que ser más considerados, así que, venga, todos a una, a poner en marcha las rebajas necesarias en el alquiler que permitan abrir más comercio zamorano de pura cepa, frente a tanta franquicia que nos roba nuestra identidad. Aunque, bienvenidas sean si no hay otra cosa.

Propietarios, deténganse a pensar, por favor, que esa es la única forma de que todos salgamos ganando, el dueño, el aspirante a abrir el local y todos los zamoranos por ver nuevamente llenos los espacios vacantes que incrementan la tremenda sensación de soledad que produce la Zamora vaciada.