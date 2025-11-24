Opinión
Agradecimiento
OPINIÓN | Mario, nos dejas un gran vacío en nuestros corazones y una profunda tristeza, que intentaremos aplacar recordando tu enorme sonrisa y tus abrazos
Los familiares de Mario Seisdedos Ramos, "Hayto", tras su triste pérdida el pasado 11 de noviembre, quieren agradecer a familiares, amigos y servicio de funeraria todo el cariño y acompañamiento en tan duros momentos.
Gracias de corazón por vuestros centros de flores que han arropado a Mario como si estuviera en
un jardín.
Mario, nos dejas un gran vacío en nuestros corazones y una profunda tristeza, que intentaremos aplacar recordando tu enorme sonrisa y tus abrazos. Te queremos, siempre Mario.
Se celebrará una misa el día 19 de Diciembre en la Parroquia de Cristo Rey a las 19.00 horas en su nombre.
Silvia Seisdedos Ramos
