Agradecimiento

Los familiares de Mario Seisdedos Ramos, "Hayto", tras su triste pérdida el pasado 11 de noviembre, quieren agradecer a familiares, amigos y servicio de funeraria todo el cariño y acompañamiento en tan duros momentos.

Gracias de corazón por vuestros centros de flores que han arropado a Mario como si estuviera en

un jardín.

Mario, nos dejas un gran vacío en nuestros corazones y una profunda tristeza, que intentaremos aplacar recordando tu enorme sonrisa y tus abrazos. Te queremos, siempre Mario.

Se celebrará una misa el día 19 de Diciembre en la Parroquia de Cristo Rey a las 19.00 horas en su nombre.

Silvia Seisdedos Ramos