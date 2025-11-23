Premios eWoman: el empeño de una tierra por la igualdad real

Igualdad es el concepto sobre el que orbitan los Premios eWoman que LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA organiza de manera ininterrumpida desde hace ocho ediciones. Una palabra con el suficiente peso y trasfondo como para que la sociedad ponga su esfuerzo en intentar evitar que se utilice a la ligera. Los techos de cristal existen, las dificultades añadidas por cuestión de género existen y la violencia hacia las mujeres existe. Será necesario recordarlo año tras año, día tras día, hasta que todas estas injusticias se erradiquen. Y todavía, después de eso, habrá que seguir insistiendo para que nunca más estos comportamientos se vuelvan a reproducir.

Igualdad es Alfonsa Martín, reconocida con el premio a la Trayectoria Empresarial, que a sus casi 90 años y después de una vida entera tras el mostrador del comercio tradicional se erige en portavoz de todas aquellas mujeres zamoranas del gremio a las que anima a luchar para hacerse valer. Buena nota puede tomar Ana Bailón, en el otro lado del ciclo vital, quien con apenas 18 años ha logrado sacar la cabeza como campeona del mundo en una disciplina tan aparentemente masculina como salvamento y socorrismo, lo que le ha hecho merecedora del galardón al Mérito Deportivo.

Igualdad es Nuria Álvarez, alma máter de Agroberry. En una provincia que adolece de falta de población y de languidez rural, su caso de éxito se torna en paradigmático. Desde su Almendra del alma ha conseguido montar una empresa líder en producción agrícola y referente en sostenibilidad, razones más que suficientes para llevarse el galardón a Mujer Rural. Un empuje demostrado y con creces por Elisa Encinas, psicóloga zamorana que ha dedicado su carrera a que nadie se quede atrás. Su premio Sin Barreras es el reconocimiento a todas aquellas mujeres que cuidan, que quitan de lo suyo para dárselo a los demás, y que hacen de Zamora un lugar más amable para las personas que sufren problemas de salud mental e integración.

Todas estas mujeres, cada una de ellas en su campo y con sus particulares radios de acción, han contribuido y contribuyen a luchar contra la tiranía del machismo que todavía perdura en según qué ámbitos. Referentes a nivel profesional cuyo trabajo inspira y para las que el propósito irrenunciable sigue siendo solo uno: llegar de una vez por todas a la igualdad real

Igualdad es Ana Payo, que lo ha hecho todo en el mundo de la ciencia y aún así reconoce que su mayor aprendizaje ha venido de lo que no le ha salido. La galardonada con el premio Mujer y Tecnología representa la humildad, y también la fuerza, de una provincia que se resiste a ser un lugar en el que nacer, del que marchar para progresar y al que volver una vez en la reserva. Ella, después de desarrollar toda su carrera académica y de investigación en prestigiosas instituciones de todo el mundo, ha decidido que Zamora es un sitio para estar y que, con las conexiones adecuadas, lo puede ser para todos, independientemente de la profesión de cada cual.

Igualdad es Sara de la Granja, quien dulcifica el oficio de la autónoma desde su pastelería de la calle de San Pablo. Este premio Talento Joven es la llamada a la puerta de una nueva generación, dos por detrás de la de Alfonsa Martín, que aspira a revitalizar una provincia en la que se suceden los carteles de "cerrado por jubilación". Ella ha conseguido en muy poco tiempo levantar un negocio exitoso con los únicos ingredientes del talento, el tesón y un poquito de levadura. Y eso es mucho decir en un momento tan hostil para el empresariado.

E Igualdad es Nuria Roncero, que tras más de media vida en la lucha antiterrorista, reconoce que lo más reconfortante de su carrera profesional ha sido ejercer durante 15 años como garante de la seguridad de las mujeres de Zamora desde el departamento de atención a la familia. Suyo ha sido el premio con ese mismo nombre, como suya es la responsabilidad de que ninguna zamorana sufra por violencia machista desde su desempeño como inspectora jefe de la Comisaría Provincial de la Policía Nacional.

