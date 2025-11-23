Opinión | Religión
Diócesis de Zamora
La medalla milagrosa
OPINIÓN | No es un amuleto, sino un símbolo que anima a vivir la fe con confianza y a abrir el corazón a las gracias que Dios quiere regalarnos
La devoción a la Virgen Milagrosa nace de las apariciones de 1830, en París, a Santa Catalina Labouré, una joven de 24 años, a la que María pidió difundir una medalla como signo de su cercanía y protección.
No es un amuleto, sino un símbolo que anima a vivir la fe con confianza y a abrir el corazón a las gracias que Dios quiere regalarnos. Esta devoción invita a confiar en el amor de Dios y en la intercesión de María, que ofrece luz, consuelo y fuerza en las dificultades. La medalla recuerda que no estamos solos y que podemos acudir a ella con sencillez y esperanza.
Catalina dijo haber visto varias veces a la Virgen María en la capilla donde rezaba. En una de esas apariciones, la Virgen se le mostró de pie, con los brazos abiertos y unas luces que salían de sus manos, como si fueran rayos. Alrededor aparecía una frase que hoy está en la medalla: "Oh María, sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti".
La Virgen pidió a Catalina que se acuñara una medalla según se la mostró, prometiendo abundantes gracias a quienes la llevaran con confianza. Aunque Catalina guardó silencio durante años, finalmente se fabricaron las primeras medallas y pronto se difundieron por toda Francia. Rápidamente los testimonios de conversiones, curaciones y favores espirituales se multiplicaron, de ahí que el pueblo comenzara a llamarla "milagrosa".
Para un cristiano hoy, la Medalla Milagrosa es una invitación a confiar, a buscar luz cuando hay dudas y a recordar que la fe puede acompañarte en tus decisiones, tus miedos y tus retos diarios. Es un pequeño signo, pero con un mensaje enorme: Dios te sostiene incluso cuando no lo ves.
