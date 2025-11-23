Cristo Rey: La Pasión del Amor

Termina el año litúrgico, el ciclo del evangelio de Lucas, y la Iglesia lo dedica a Cristo Rey, ya que en él convergen todas las causas justas del mundo. Por encima de las catástrofes, de la destrucción y del pecado, aparece en el horizonte nuestro Señor Jesucristo, un rey sin poder, sin reino, entendido este como espacio o nación donde reinar. Jesús, en este momento nuevo de nacionalismos y de egos, pretende, desde la esperanza y el amor en la cruz, que su reinado solamente se puede celebrar y entender desde la caridad más universal.

La crucifixión de Jesús, sin embargo, no ocurrió en un altar entre dos velas, sino fuera de la ciudad entre dos delincuentes en una colina sombría elegida por sus verdugos llamada Gólgota (La Calavera), y este relato de Lucas (Lc 23,35-43) presenta al Mesías crucificado introduciendo el reinado de Dios, mientras lo rodea una violencia burlona y brutal, en el que además no se calla nadie; parece que todos los personajes que aparecen tienen algo que decir: las autoridades, los soldados, el malhechor… Todos haciendo leña del árbol caído, insultando a un hombre que sufre, que muere, abandonado por todos, desnudo, condenado injustamente por un tribunal falseado y un gobernador indiferente.

"Hoy estarás conmigo en el paraíso", palabras y promesa de crucificado a crucificado. Lección imponente de oración de uno y de amor de otro. Nos permite acercarnos "de otro modo" a la Pasión e invita a centrar nuestra meditación de este domingo en dicha escena. Apenas cinco versículos (Lucas 23, 39-43), pero todo un "evangelio" en el sentido más literal de la palabra.

Es el diálogo de dos crucificados. Como dice el evangelio, uno está en la cruz "porque recibimos el justo pago de lo que hicimos", el otro, Jesús, ha sido condenado injustamente. Seguramente no se conocían de nada, pero coinciden en el momento de la tortura y de la muerte dolorosa. Y en ese contexto surge un diálogo admirable. El "buen ladrón", anónimo, le hace a Jesús una oración sublime en su sencillez: "Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino". Una oración humilde y llena de confianza como ninguna otra en el evangelio: al borde de la muerte, en medio de la cruel tortura, no le pide un milagro: sólo pide un recuerdo. Una oración (tan distinta a las nuestras…) sin exigencias y sin plazo. Con una particularidad: es de las pocas veces en el evangelio que alguien llama a Jesús por su nombre: la intimidad del sufrimiento compartido.

La respuesta de Jesús desborda en generosidad la petición recibida. El plazo es "hoy", el recuerdo pedido se transforma en destino compartido. "estarás conmigo en el paraíso". Lo que Jesús había negado a dos de sus íntimos, Santiago y Juan, porque nacía de lógica mundana (Marcos 10, 35-40), lo concede a quien no lo pide, pero lo merece por su humildad y sencillez. El amor de Jesús se desborda en el momento de la Cruz con aquellos que la comparten.

Como decíamos, todo un "evangelio" en cinco versículos: La Pasión del Amor.