Botones sorprendentes

En esta ocasión deseo aplaudir tres nuevos frutos de la creatividad humana que a cualquier lector de esta columna no le dejará indiferente: un musical, una película y una exposición que manifiestan el deseo de plenitud, el sentido profundo de la realidad, la dimensión trascendente.

Hace solo unos días el cantautor zamorano Rogelio Cabado nos hacía vibrar a varios cientos de paisanos y a otros venidos de otras provincias. Su musical Más allá ha ido recorriendo varias ciudades españolas y al fin llegó a una Zamora que abarrotó el Teatro del Seminario–Casa de la Iglesia y al mismísimo Ramos Carrión. Un gran equipo de jóvenes, músicos, bailarines, actores y actrices que son todo un vivo y actual testimonio de fe, para creyentes y no creyentes. ¡Enhorabuena a Rogelio y a todos los suyos!

No menos sorprendente es el documentado y excelente trabajo que ha hecho en su última película la directora Alauda Ruiz de Azúa; premiada con la Concha de Oro del Festival Internacional de Cine de San Sebastián. Lo de "sorprendente" lo digo por varias razones. En primer lugar, por el gran favor que hace a los jóvenes para que sean libres (no manipulables) a la hora de elegir su camino vocacional. Así lo inspira la protagonista: una chica de 17 años que quiere ser monja de clausura. En segundo lugar, por la valentía de la directora vasca que, sin ser creyente, aborda el tema de la fe en el secularizado País Vasco; y tan a contracorriente, si Ud. me lo permite, "del culo y las tetas" tan repetitivas y subvencionadas en el cine español, vendido como "cultura europea".

Magistral también —por parte de Ruiz de Azúa— el desenmascaramiento del pensamiento único, de esa resentida mentalidad anticlerical y de las ideologías de la sospecha hacia lo religioso, representadas en la tía de la joven Ainara; posturas que todavía siguen activas en corazones frustrados de un amor puro. Aún se está a tiempo de poder ver esta película titulada Los domingos. Sea Ud. católico o ateo, alabará la imparcialidad al presentar el tema vocacional sin prejuicios.

Por último, y hasta abril de 2026, disfrutamos de la XXXVIII edición de Las Edades del Hombre: EsperanZa. Pocos eventos de este tipo habrá en España que hayan conseguido rebasar los 12 millones de visitantes que suman las anteriores ediciones. La exposición de Zamora, que no ha querido perderse ni la reina Sofía, es una oportunidad única para dejarse tocar por "lo alto" en una de las mejores presentaciones de arte sacro en nuestro país.

Tres botones de muestra por los que el camino de la belleza estética produce el milagro de conducir a esa otra belleza: la duradera, la trascendente, la del encuentro con Dios.