Atropello pa’lante al Periodismo

El fallo (y nunca mejor dicho) contra el fiscal general del Estado se presta a muchos análisis e interpretaciones. Aunque aún se ignoran los términos de la sentencia (tendrán los cinco magistrados que hilar muy fino para justificar la condena), lo que se conoce abre ya unas cuantas variantes, entre las que se encuentra el lugar en el que sus señorías han dejado al Periodismo. Una reflexión muy rápida produciría una conclusión tan sorprendente como peligrosa: la mayoría del Tribunal Supremo (cinco sobre siete) ha rechazado, o no ha tenido en cuenta, las declaraciones de periodistas de distintos medios obligados, como testigos, a decir la verdad y, sin embargo, parece que ha aceptado la versión de alguien que vino a reconocer que se inventó un bulo y que alardea de que la mentira no es delito.

Es casi imposible de entender en gentes muy formadas, expertas y con una amplia trayectoria jurídica. Eso sí, los cinco son considerados conservadores, lo que podría explicar muchas cosas, pero, claro, todos sabemos desde niños que la Justicia es independiente y neutral y la ley se aplica a todos por igual. Y estas seculares certezas me llevan a recordar dos inolvidables estrofas del "Martín Fierro" argentino: "La ley es tela de araña/ y en mi ignorancia lo explico:/ No la tema el hombre rico/nunca la tema quien mande/ pues la rompe el bicho grande/ y solo enreda a los chicos". "La ley es como la lluvia/nunca puede ser pareja/el que la aguanta se queja/pero el asunto es sencillo:/la ley es como un cuchillo/no ofende a quien lo maneja". Fueron escritos en el siglo XIX. Ahí siguen.

El citado fallo del Tribunal Supremo es un atropello total al Periodismo serio y a las convicciones que lo mueven (o lo tendrían que mover). ¿Qué puede pensar la ciudadanía si personas, señorías, con carrera, oposiciones y demás no se creen, o no valoran, las palabras de informadores de medios prestigiosos y ese desprecio conduce a la condena de un procesado, en este caso nada menos que el fiscal general del Estado?, ¿por qué no les han creído, como tampoco les creyó el juez instructor, aunque, en verdad, este hombre no iba a instruir con objetividad sino a buscar pruebas, incluso subterfugios, contra Álvaro García Ortiz?

Son numerosísimas las interrogantes que ha desatado el fallo, además de una fuerte polémica jurídica, política y social. Y varias preguntas que quizás nos responda la publicación de los términos completos de la sentencia: ¿por qué se condena al fiscal general a dos años de inhabilitación, una multa de 7.2200 euros y a indemnizar al novio de Isabel Ayuso con 10.000 euros?, ¿qué pruebas han hallado los cinco señores magistrados para inclinarse por el castigo si varios periodistas aseguraron que no había sido él el filtrador y que ellos sí lo sabían pero no podían revelarlo por mantener el secreto profesional, reconocido en la Constitución? Alguno de ellos podría haber dicho: "Fue Fulano o me llegó desde tal o cual organismo o departamento". Pero no podía hacerlo, no podía revelar sus fuentes. Ya lo afirmó ante el propio tribunal José Precedo, subdirector de elDiario.es y primero en descubrir las presuntas irregularidades del novio de Ayuso. Y ahí se desencadenó todo, incluida la intervención de Miguel Ángel Rodríguez, alto cargo del gobierno madrileño. O sea parte no interesada, objetiva y que pasaba por allí y le dio por leer un correo. Sorpresa, sorpresa.

Otra sorpresa es la celeridad en que se ha conocido el fallo. Jopé, la Justicia es lenta, menos cuando quiere. Y ¡qué casualidad!, el fallo, sin sentencia, se da a conocer el 20-N. ¿A qué nos suena? No, no le busquen tres pies al gato. Ya saben que la Justicia es neutral e independiente, que no mira para los lados, ni para arriba, ni para abajo.

Y los que todavía creemos en el Periodismo riguroso estamos abochornados, estupefactos y pesimistas. Los jueces han rechazado "nuestra" verdad. Parece que solo confían en la suya, sea o no verdad verdadera.