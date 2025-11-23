Hace 50 años

No sabía qué escribir y la hoja en blanco que el jueves 20 de noviembre tenía delante de mis ojos reclamó mi atención para que no dejara pasar una ocasión de oro: hablar y recordar el día en que los españoles, hacía 50 años, conocimos que Francisco Franco Bahamonde, Generalísimo de España, el Caudillo, nos dejó huérfanos. "Bueno, si te pones así, escribiré algo, pero yo era un mozalbete que lo primero que recuerda en estos momentos es que nos dieron tres días de vacaciones. Que llegué a mi pueblo desde León, donde estudiaba con los salesianos. Que pasamos muchas horas pegados a la televisión en blanco y negro. Y que los vecinos (menos uno) y algunos familiares con mucho peso en mi biografía estaban muy tristes porque el que había dirigido los destinos de España nos había dejado". La hoja, que ya no estaba en blanco porque había recogido con mucho detalle lo que ustedes acaban de leer, se interesó por otras historias relacionadas con mi infancia y El Caudillo. Me hablaba de la escuela, que si cantábamos el "Cara al Sol", el "Himno de la Legión", el "Himno de la Falange", el "Himno Tradicionalista" o las canciones del Frente de Juventudes. Y escribí que sí.

Pero la hoja siguió reclamando mi atención para que cumpliera otro mandamiento: buscar en una caja de madera, que tenemos guardada como oro en paño en una estantería, dos libros: la "Enciclopedia Álvarez. Primer Grado" y "Yo soy Español". Sin saber muy bien por qué y para qué estaba interesada en esta búsqueda tan extraña, me espetó: "Indaga en esas dos joyas lo que entonces se leía en las escuelas y en los hogares sobre Franco. Y luego, si te apetece, me lo cuentas". He de confesar que el encargo me resultó muy sencillo de ejecutar ya que, por mi formación como sociólogo, estoy acostumbrado a consultar libros, documentos, cartas, informes, estudios, fuentes estadísticas, artículos de opinión, etc. Y efectivamente, por allí andaban los dos libros mencionados. Cogí el segundo ("Yo soy español"), muy desgastado por el paso del tiempo, busqué y me paré en la página 88. Allí estaba él, subido en un caballo. Y empecé a leer: "¡Franco, Franco, Franco! ¿Quién es Franco? Franco es el Caudillo de España; él manda y nosotros obedecemos. Franco es un soldado valiente: por valiente, a los treinta y tres años ya era General; por valiente ha ganado la guerra en España".

Y seguía: "Franco es muy trabajador, y muy religioso y muy buen padre de familia. Franco ama mucho a España: por defender a España ha sido herido en la guerra muchas veces. Franco ama mucho a los trabajadores y a los pobres; por eso ha fundado <Auxilio Social> y protege a las familias numerosas y da jornal diario a los ancianos que han pasado la vida trabajando. Franco es el Jefe Nacional de la Falange y quiere que todos unidos formemos la España Imperial: los niños, en el Frente de Juventudes y en la Escuela; los hombres, en los Sindicatos, en el estudio y en el trabajo. Franco es el primero de los españoles. ¡Viva Franco!». No había más en aquel capítulo, aunque sí otras joyas literarias en el siguiente, titulado «¡Soy español!». Le dije a la hoja que quería compartir unas frases muy significativas. Y aquí están: «España es la misma ahora que antes y será la misma siempre. ¡España es eterna! ¡Y yo soy una parte de España! España necesita que yo sea buen cristiano, que yo trabaje, que yo estudie, que yo quiera a todos los españoles como se quiere a los hermanos». Y ya está. Notarán que la historia que nos contaron entonces no es la misma que leemos ahora.