Sin respeto no hay escuela

En los últimos días el Gobierno ha anunciado su intención de reducir las ratios de alumnos por aula y limitar la jornada lectiva del profesorado. La noticia ha generado debate, sobre todo entre quienes vivimos la educación desde dentro, en las aulas, en los pasillos, en las reuniones de claustro y en ese territorio fronterizo que es, para bien y para mal, la jefatura de estudios. Y quizá convenga explicar brevemente qué significan esas medidas, porque no todo el mundo tiene por qué conocer qué es una ratio o qué implica pasar de 20 a 18 horas lectivas semanales.

Reducir la ratio es, en esencia, tener menos alumnos delante. La propuesta del Gobierno habla de 22 en Primaria y 25 en ESO. También plantea que un alumno con necesidades educativas especiales cuente como dos. En cuanto a la jornada lectiva, la idea es fijar un límite común en toda España, algo que ahora mismo varía bastante según la comunidad.

Hasta aquí todo parece razonable. Sin embargo, a Castilla y León estas medidas llegan con un cierto aroma a déjà vu, casi como si llegaran tarde. Muchas de estas mejoras funcionan desde hace tiempo aquí, y con buenos resultados. Nuestra comunidad presume, con datos, de tener una de las ratios más bajas del país. No lo digo únicamente con orgullo regionalista, sino con la convicción de quien lo vive. Poder trabajar con grupos más reducidos facilita la enseñanza, permite llegar más lejos y crea un clima de aula más respirable. Si de verdad el Gobierno quiere mejorar la educación, quizá no estaría de más que mirara hacia nuestra comunidad, que lleva mucho tiempo afinando una máquina educativa que no será perfecta, pero sí es estable y eficaz.

Dicho esto, creo que el debate se está quedando cojo y me preocupa que se limite a números. Reducir horas o disminuir ligeramente los grupos está bien, pero no toca el verdadero problema que atraviesa a los centros. Cada vez es más evidente que la autoridad del profesor se ha ido debilitando y que la convivencia en muchas aulas se sostiene a duras penas. Antes había más alumnos por clase y más horas de docencia, pero también un clima totalmente distinto. No se trata de idealizar el pasado, sino de recordar que sin un mínimo de respeto es imposible enseñar.

Por eso creo que la mejora no vendrá únicamente de ajustar horarios. Necesitamos normas de convivencia más claras, reglamentos internos que se puedan aplicar sin miedo a que todo termine en una queja o un conflicto interminable. Los docentes no pedimos mano dura ni castigos ejemplares, solo un respaldo real cuando tomamos decisiones dentro del aula, porque sin ese apoyo cualquier reforma se queda coja.

Otro punto que se menciona es el incremento de orientadores. Está bien reforzar ese departamento, pero cualquiera que trabaje en un instituto sabe que no basta con eso. El profesorado necesita formación de verdad para atender a un alumnado que cada curso es más diverso y, a veces, más difícil de acompañar. No me refiero a cursos de trámite ni a sesiones generales, sino a aprendizaje práctico, útil y bien planteado. Y, ya que hablamos con franqueza, también sería lógico reconocer económicamente ese trabajo añadido. El esfuerzo emocional y profesional que implica atender a alumnos con necesidades específicas no puede darse por descontado.

Por eso, cuando oigo hablar de menos horas lectivas como solución casi mágica, no puedo evitar sentir que se está poniendo el foco donde resulta más cómodo. Reducir carga puede ayudar, pero no arregla los problemas de fondo. La mejora educativa pasa por devolver dignidad al profesor, reconocer su criterio y darle herramientas. Y de aprender de los modelos que funcionan, como el de Castilla y León, en lugar de improvisar reformas que suenan más a titular político que a proyecto educativo.

A veces pensamos que la educación se arregla cambiando leyes. Sin embargo, quienes estamos cada mañana en un aula sabemos que lo que más influye es otra cosa: el respeto, la autoridad entendida como confianza, la formación adecuada y un respaldo que no se limite a los discursos. Menos horas puede ayudar, sí. Pero más respeto, más formación y más respaldo ayudarían infinitamente más