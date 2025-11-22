Pájaros cabreados

Por fin tengo en mi poder, no el santo Grial, tampoco otra encuesta de esas que vaticinan que PP y VOX ganarán las elecciones, el Oscar a la mejor interpretación, MásterChef Celebrity y hasta la Champions, sino mi muy ansiada carta con una cita médica para traumatología. Aunque la Junta insiste en que la espera es de sólo ochenta días…

Mientras espero sine die a que el robot DaVinci, con la IA o el iluminado de Elon Musk al mando, me ampute mis dolientes brazos humanos y los sustituya por los de Terminator para cumplir mi sueño de seguir trabajando como una bruta hasta los ochenta, he estado ayudando a mis tíos a encerrar sus pitas en cumplimiento de la orden ministerial.

Por eso ahora tengo además los brazos como una yonqui de los años ochenta, llenos de picotazos y arañazos. Es lo malo de ser buena persona, que haces caso al primer mostrenco sin sotana e hisopo que te grita "el poder del ministro de Agricultura te obliga".

Yo también soy de los buenos, que conste donde proceda y surta los efectos oportunos. Lo malo es que ya no soy borrega joven. Soy oveja vieja y estoy harto escorreada. No hago caso de perros de carea ni de mastines. Esa es la razón por la que mis pitas siguen libres como el viento que recoge mi lamento y mi pesar.

Esa, y porque en 2020 leí el libro del virólogo evolutivo Robert Wallace, titulado Grandes granjas, Grandes gripes. Imprescindible manual de supervivencia en el que una eminencia científica, no un político ni un mercenario de la ciencia, viene a demostrar que la proliferación de mega factorías con millones de gallinas modificadas genéticamente para que pongan huevos todos los días, malviviendo apretujadas y sin ver la luz del sol, favorece que se desarrollen y propaguen todo tipo de enfermedades. Incluida la gripe aviar.

Durante la pandemia de COVID, los investigadores apuntaban a que el virus del H5N1, el virus de la gripe aviar, tenía un potencial pandémico mucho más devastador que el del SARS-CoV-2, porque ataca directamente al sistema inmunitario y al sistema neurológico.

La gripe aviar no es noticia desde hace dos semanas. La gripe aviar lleva desde antes del 2020 diezmando la población de aves y mamíferos, animales silvestres y domesticados por todo el planeta. Matando aves procedentes de esas inmensas factorías de carne, pero también a cormoranes, gaviotas y pingüinos. Así como a osos polares y hasta a leones marinos. Ha enfermado a veterinarios y a trabajadores de macrogranjas, y ya ha matado a un humano, un norteamericano del estado de Louisiana.

Pregunta: ¿Por qué pues el ingenioso ministro Planas sólo ha dado la ministerial orden de encerrar las pitas caseras? ¿Por qué no amplia la orden y encierra al resto de animales que campan libres como el mar, a los cerdos de dehesa y bellota, al ganado bravo y de lidia, a los rebaños de ovejas y cabras transterminantes, que también pueden tener contacto directo con aves silvestres y migratorias?

Respuesta: Fácil. No lo hace porque la orden ministerial no sirve para nada. Es un mero paripé, con el que se pretende hacer ver a la ciudadanía que "estamos trabajando en ello, hemos dedicado tiempo ayer por la noche y esta mañana a trabajar en ello exactamente".

Un teatrillo con el que justificar lo injustificable: el elevado precio de los huevos. España es productor de huevos, para consumo propio y para la exportación. Nunca se habían producido tantos huevos y de tantas clases. Huevos blancos, morenos, XXL, ecológicos, camperos… No hay razón alguna para esta inaudita alza de los precios. Ni tan siquiera la de una imparable demanda.

Es verdad que hemos pasado del miedo al huevo, desde que en los años 90 los médicos lo satanizaran, limitando su consumo a uno o dos semanales, porque se decía que subía el colesterol, a imitar a Rocky, quien para entrenarse bebía huevos crudos.

La ciudadanía se ha vuelto adicta a la proteína. Como si la proteína fuera el bálsamo de Fierabrás. Y lo único evidente, es que la proteína del huevo, aunque proceda de gallinas inmunocomprometidas salidas de un laboratorio, es más sana que esa proteína química que anuncia Carlitos Alcaraz en la tele.

Según la Agencia de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, el 86 por ciento de los campesinos son pequeños propietarios de un pedazo de tierra y de unas pocas gallinas y unas cabras, ovejas o vacas con la que sacar adelante a la familia.

El mismo modelo implantado en todo el mundo desde hace miles de años. En el que en el corral de casa conviven el gocho para la matanza con el gallinero y el palomar, más las cabras y ovejas junto a unas cuantas vacas y los perros y gatos. Con el zorro entrando en el gallinero y las rapaces haciendo de las suyas, sin que nadie le contagie el virus de la gripe aviar ni el del resfriado común a nadie.

El ingenioso ministro Planas y su fiel escudero Badiola saben que el virus de la temible H5N1 sólo se ataja de una manera: cambiando el actual modelo agroganadero, con gigantescas factorías de gallinas híbridas, por el modelo tradicional basado en gallinas de razas autóctonas, como la pequeña kika o la negra zamorana, que ponen menos huevos y son más resistentes.

Pero como siervo de la mafia agroalimentaria y esbirro de la interprofesional avícola, el ministro va a seguir enrocado en su inane medida del encerramiento y segregación de las pitas. ¡Pobres pitas caseras! Lo único que les queda es buscar consuelo en el gran Nino Bravo: "piensa que la alambrada sólo es un trozo de metal, algo que nunca puede detener tus ansias de volar".