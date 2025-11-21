No se puede vivir siempre de "las rentas"

El libro "Reconciliación", Juan Carlos I, Memorias, escrito por la autora francesa Laurence Debray al dictado del rey emérito, que ya ha salido a la venta en Francia y próximamente lo hará en España, ha levantado cierto revuelo, sobre todo en los foros proclives al cotilleo, no sin razón.

"Reconciliación", es el particular relato que hace don Juan Carlos de su vida y de su reinado, de casi cuatro décadas -22/XI/1975 a 18/VI/2014- como queriendo implorar el perdón de quienes le enseñaron la puerta de salida del país, rumbo a Abu Dabi, en agosto de 2020, tras haberse hecho públicos algunos de los, entonces, presuntos trapicheos financieros del monarca.

Aunque, como ha quedado dicho, aún no ha salido a la venta en España, no son pocos los medios de comunicación que ya se han hecho eco de su publicación y han difundido, comentado y sometido a debate su contenido, que no es otra cosa que las memorias de un rey emérito que, arrepentido de su conducta, pone de manifiesto que quiere volver a su país; y lo hace contando, bajo su óptica, "sus memorias", diciendo que las ha contado para salir al paso de las mentiras y exageraciones que se han escrito sobre él y reivindicar su legado. Justifica que tomó la decisión de contarlas porque: "tenía la sensación de que me estaban robando mi historia". Amén.

Para un servidor, lo que ha pretendido el rey emérito al escribir "sus memorias", no ha sido más que buscar el beneplácito de los españoles para, tras tantearnos, formarse una idea acerca de cuál sería nuestra respuesta ante la hipotética pregunta que él mismo se debe estar planteando sobre si ¿seré o no seré bien recibido caso de que decida volver a mi país?... ¡Ay, Juan Carlos, Juan Carlos, qué pifiada la tuya!

El rey que hizo posible la Transición y abortó el golpe de estado del 23 F, la pifió queriendo vivir de esas rentas toda su vida. Por eso, cuando se dio cuenta de que muchos españoles, el primero su hijo, empezábamos a torcer el morro al sentirnos hastiados de sus "travesuras económicas y amorosas", se dio el piro, no sin antes haber puesto a buen recaudo los 100 millones de dólares que, según se pudo saber antes de su marcha, le fueron regalados por el rey Abdullah Bin Abdulaziz, de Arabia Saudí, en agosto de 2008, tras la firma del acuerdo estratégico de colaboración con Riad, y la celebración en Madrid, semanas después, de una conferencia de diálogo interreligioso que presentó al régimen saudí como un país abierto y tolerante… La noticia salió a la luz en marzo de 2020, después de que la examante de don Juan Carlos, Corina Larsen, fuese detenida por su presunta vinculación con la trama de corrupción que propició que el dinero, proveniente del Ministerio de Finanzas de Arabia Saudí, acabara en la cuenta de una fundación panameña que tenía como último beneficiario al rey emérito. Con posterioridad se supo que el emérito había transferido a Corina buena parte de los millones que el rey saudí le había regalado. ¡Penoso!

El rey emérito nunca debería haber escrito sus memorias porque, como ya le dijera su padre, don Juan de Borbón: "los reyes no se deben confesar públicamente". Don Juan Carlos, haciendo caso omiso de las sabias palabras de don Juan, ha cometido el error de escribir lo que ha escrito, y ahora le toca aguantar el chaparrón de críticas que se ha ganado a pulso.

Cual celébrity, que se ha creído que es, se ha lanzado a una piscina llena de tiburones dispuestos a hincar sus dientes a quien, él mismo lo ha querido recordar, fue rey por voluntad expresa de Francisco Franco; sin pararse a pensar que eso es lo que nunca le han perdonado los millones de republicanos que hay en España.

Si pocos favores le hizo don Juan Carlos a su hijo mientras era rey de España, recordar ahora a los españoles quien le nombró su sucesor a título de rey en 1969, ha sido el "regalo" que le faltaba hacer a la Corona para que los que nunca han querido que España fuese una Monarquía parlamentaria tengan algo con que entretenerse.

En el crucial momento en que se encuentra España, el hecho de que quien fuera rey de todos los españoles haya venido ahora a remover el pasado, es un error de bulto.

Se puede ser más torpe, pero no más egoísta.