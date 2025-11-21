¡Sorpresa! ¡Unanimidad!

Es que aún no me lo creo, pero ha pasado. Este miércoles todos los diputados del Congreso (sí, sí, todos sin excepción) votaron a favor de dotar con 500 millones de euros la Ley que busca mejorar los cuidados para los enfermos de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA).

Qué gusto escuchar que más allá de las críticas y de las diferentes opiniones de los grupos políticos, todos estuvieron de acuerdo en que era necesario votar a favor. Porque hacer leyes está muy bien, pero si no tienen financiación para que sean una realidad pues hacemos un pan con unas hostias.

Qué gusto ver como nuestros políticos son capaces de hacer críticas, pero sin perder el horizonte de qué es lo realmente importante. Ya sabemos que en esta vida nada es perfecto y siempre hay margen de mejora, pero qué importante es tener los objetivos claros y debatir desde el respeto dejando de lado esa lucha encarnizada (y muchas veces sin sentido) que solo busca supuestos réditos políticos.

Porque esos enfrentamientos estériles a los que cada vez estamos más acostumbrados y que solo tienen como objetivo lograr el titular más clickbait posible no benefician a nadie, tampoco a una clase política que aumenta por segundos la desafección social.

Hay que dejar ya de lado ese “y tú más” para de verdad pensar en la sociedad y llegar a acuerdos como el de la financiación de la Ley ELA. Porque son muchos los problemas existentes en la actualidad que necesitan de decisiones políticas. Pero decisiones de verdad, que tengan consecuencias positivas en la gente, aunque no sean perfectas.

Que haya diálogo, debate constructivo, grandes acuerdos y unanimidad en el Congreso no debería ser extraño ni sorprendente. No tendría que ser noticia. Al revés, debería ser la base de la política.