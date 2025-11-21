"La soledad no es sentirse solo, es sentirse vacío".

Hoy he procurado titular mi columna simplemente como La Soledad, pues, mis lectores habituales, recordaran que sobre este tema he escrito varias columnas, tituladas la soledad y la salud, y la soledad no querida, etc…

El hecho de hablar y escribir sobre la soledad, es porque es un tema qué en nuestro mundo actual, está tomando dimensiones preocupantes, a todos los niveles, ámbitos y edades, pues, hemos tenido tal vez, la idea de que la soledad era propia de personas mayores en las que concurrían una serie de circunstancias. Según los sociólogos, psicólogos y demás estudiosos sobre la materia, la soledad, en muy alto grado, está afectando a los niños por las circunstancias personales y laborales de sus padres, de su familia y el entorno en general.

Es sabido que, los humanos, las persona, estamos hechos para vivir juntos y, no para vivir solos. El hombre es un ser abierto a vivir en comunidad, para compartir.

En el momento presente, a poco observadores que seamos, comprobaremos que muchas personas, de toda edad, cultura y condición social o económica pese a estar rodeadas de gente y por supuesto, tener mil y un medios de comunicación social y personal, teléfono, whatsapp, tv, radio, etc.., se sienten solas.

Leía recientemente en una revista, tomo nota textual: "La mayor investigación realizada hasta el momento en España sobre el sentimiento de la soledad revela que el 44% de las personas admiten que se sienten solas y una de cada cinco están en riesgo de aislamiento", (Fundación ISEAK).

Es de destacar que, esta situación, que desgraciadamente se está cronificando, exige, en primer lugar, conocer sus causas y, en segundo lugar, tomar medidas para enfrentar y frenar sus efectos y consecuencias.

En nuestros encuentros y reuniones debemos favorecer la convivencia.

No olvidemos que la solead se combate con la compañía.

Observo cuando acudo a los actos religiosos, rosario, misa u otro tipo de celebración que, pese a que en los mismos debe propiciarse el acercamiento, no lo aprecio, se pasan meses y solamente conoces a las personas que acuden a tales actos de vista y nada más. Muy triste.

Pongamos todos nuestro granito de arena para que en las comunidades cristianas y sociales se faciliten los encuentros personales y sean lugares de comunicación y focos de amistad., donde se potencien las relaciones humanas, que a veces, se inician con una simple conversación.

Digamos No a las prisas y al individualismo. Qué la sonrisa fácil perdure durante todo el año y no solamente durante los días de Navidad, pues, cada vez que una persona hace el firme propósito de ser un poco más social es Navidad.

Pedro Bécares de Lera